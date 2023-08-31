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NBA球星霍華德IG曬全家福照 被爆孩子數量能組2支球隊

體育新聞組／即時報導
霍華德。（本報資料照片）
霍華德。（本報資料照片）

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）情史非常豐富，他曾坦承和5名女子生下5個孩子，不過有媒體爆料他的私生子數量為12人。魔獸近日則在個人Instagram曬「全家福」照片，可發現總共有5個兒子和2個女兒。

魔獸去年11月加盟T1聯盟雲豹隊，掀起一陣旋風，他的感情狀態也成為球迷討論焦點。他2017年接受運動畫刊訪問時曾透露自己和5名女子生下5個孩子，另外有多家美國八卦雜誌指出，他的私生子數量可能為12人，可以組2支籃球隊互打。

昨天魔獸也在個人Instagram公開與「一群小孩」的生活照，並寫道「家人」。他與孩子們在美國奧蘭多住家外搭肩合影，還在車內自拍，看起來非常開心，從照片中可見，小孩人數至少有「5男2女」。

魔獸曾多次表示自己想「傳播愛」，不過他的感情生活爭議不斷，過去曾被1名叫做艾利耶（Masin Elije）的變性人指控始亂終棄，艾利耶保有男性器官，魔獸事後表示自己不是同性戀

近期則有1名男網友哈波（Stephen Harper）指控魔獸強迫他參與「多人運動」，並且動粗。不過魔獸本人全盤否認此事，聲稱自己沒傷害過任何人，雖沒特別在意，但對自己的家人很抱歉。

八卦 同性戀

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