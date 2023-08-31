女性晚年勿減肥 維持穩定體重才是活到100歲關鍵

許多女性都想減肥，但一項研究顯示，中老年女性保持穩定體重，反而能提高活到100歲的機率。（示意圖／Ingimage）

許多女性都想減肥，達到自己心目中的完美體態。然而美國一項研究顯示，中老年女性維持穩定體重，反而能提高活到100歲的機率。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，美國對5萬多名61至81歲女性進行調查，發現和體重在三年內保持穩定的女性相比，「體重減輕至少5%的女性」活到100歲的可能性降低了38%，活到90歲的可能性降低了33%。

出於健康原因，醫生常建議肥胖 族群應該減肥。但對於無意減肥，體重卻變輕的人來說，體重減輕可能是健康狀況不佳、壓力或虛弱的跡象。如果年長女性發現自己無意中變瘦，更可能是壽命縮短的徵兆。

年輕或中年時，體重增加有可能縮短預期壽命。不過，對中老年女性而言，體重增加超過5%對存活到90歲的可能性並沒有影響。加州大學 聖地亞哥分校這項研究的作者阿拉丁·沙迪亞布（Aladdin Shadyab）博士表示：「根據研究結果，維持穩定體重才是年長女性達成長壽目標的方法。」

研究顯示，60歲以上的女性體重減輕5%以上，對預期壽命的影響最大，活到90歲的可能降低了5成。而三年內體重增加或減少不超過5%的女性，活到90歲的可能性則增加整整一倍。