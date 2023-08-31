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蜂箱半路從車上掉落 500萬隻蜜蜂竄出滿天飛 養蜂人這下慘了…

編譯徐榆涵／即時報導
加拿大安大略省伯靈頓市30日早上發生一起罕見事故，一些蜂箱在運輸途中從卡車上掉落，導致大約500萬隻蜜蜂逃之夭夭。（美聯社）
加拿大安大略省伯靈頓市30日早上發生一起罕見事故，一些蜂箱在運輸途中從卡車上掉落，導致大約500萬隻蜜蜂逃之夭夭。（美聯社）

加拿大安大略省伯靈頓市30日早上發生一起罕見事故，一些蜂箱在運輸途中從卡車上掉落，導致大約500萬隻蜜蜂逃之夭夭，警察到場後束手無策，只好打電話給住在附近的養蜂人求助。

CBC等媒體報導，當地警方表示，30日上午6時15分左右接獲報案後趕到現場，發現裝有蜂巢和蜜蜂的木箱散落在伯靈頓市鄧達斯街（Dundas）以北的圭爾夫公路上，一大早接到警方求助電話的當地養蜂人之一彼得斯（Luc Peterss）說，他從未遇到過如此棘手的情況。

他同時也表示，蜜蜂其實很溫和，通常不會主動攻擊人，但現在牠們飛出了蜂箱，處於暈頭轉向的狀態，所以必須和它們保持距離，有幾個來幫忙的人被蜇傷，但他說，養蜂人被蜂蜇算是日常工作的一部分。

警方表示，截至30日下午，事故現場已基本清理完畢，但仍有一些蜜蜂沒有回到蜂箱，司機和附近居民仍應保持車窗關閉，並警告一些蜂箱會繼續被留在路邊等待蜜蜂歸巢，要求市民不要接近或觸碰。

彼得斯估計有數千隻蜜蜂死亡，是這場事故的最大受害者，並透露他的方法是試圖辨識出蜂后，並將蜂后引回蜂箱後，其他蜜蜂就會跟隨。

闖禍的養蜂人詹姆森（Tristan Jameson）說，他當時正在開車，有個東西突然從前面飛過，他受到驚嚇，車差點衝進路旁水溝，猛打方向盤後，蜂箱就被甩了出去。他被指控數項違反公路交通法，包括不安全裝載。

加拿大安大略省伯靈頓市30日早上發生一起罕見事故，一些蜂箱在運輸途中從卡車上掉落...
加拿大安大略省伯靈頓市30日早上發生一起罕見事故，一些蜂箱在運輸途中從卡車上掉落，導致大約500萬隻蜜蜂逃之夭夭。（美聯社）

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