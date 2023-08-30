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籃球／易建聯退役 NBA生涯經典一幕：與姚明「中國德比」

世界新聞網／輯
圖為2008年2月2日，在一場NBA常規賽後，密爾沃基公鹿隊球員易建聯（左）與休士頓火箭隊球員姚明交談。（新華社）
圖為2008年2月2日，在一場NBA常規賽後，密爾沃基公鹿隊球員易建聯（左）與休士頓火箭隊球員姚明交談。（新華社）

曾在NBA闖蕩5個賽季的中國籃球名將易建聯29日在個人微博宣布退休，告別21年職業籃球生涯。回顧易建聯的NBA生涯，最讓球迷津津樂道的一幕當屬與姚明的「中國德比」。

2007年11月10日，姚明所屬的的休士頓火箭主場，迎戰擁有易建聯的密爾沃基公鹿。姚明全場砍下28分10籃板3阻攻的兩雙數據，火箭主場取勝；新秀易建聯不遑多讓，三分球2中2，19分9籃板。

當時場上兩人不直接對位，但競爭依舊激烈。姚明利用身高體重優勢，讓易建聯多次在內線無功而返，易建聯則利用繞前防守干擾破壞傳向姚明的球，賽後二人緊緊相擁的畫面也被鏡頭拍下。

此外，華裔球星林書豪也在微博發文致敬易建聯：「了不起的職業生涯！也謝謝你為我和更多其他球員鋪平了道路！」並配上兩張合照。

現年35歲的易建聯在NBA累積出賽272場，平均7.9分、4.9籃板。CBA生涯皆效力廣東隊，曾7度奪下冠軍，他也多次代表中國男籃出戰，成為姚明退休後的球隊領袖，親身經歷中國籃球由盛轉衰過程。

澎湃新聞網評論，易建聯退役對中國男籃來說有個殘酷事實：「我們甚至找不到一個合格的領袖，後來者們沒有一個人可以在精神和表現上都有著扛起球隊的能力。」中國男籃再無燈塔。

林書豪發文致敬易建聯。（取材自微博）
林書豪發文致敬易建聯。（取材自微博）

NBA 退休 微博

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