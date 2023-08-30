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港姐亞軍王怡然遭爆父母捲款逃香港 暴哭吐「不清楚」

噓！星聞／即時報導
港姐亞軍王怡然遭爆「父母捲款逃香港」，暴哭吐心境。(影片截圖)
港姐亞軍王怡然遭爆「父母捲款逃香港」，暴哭吐心境。(影片截圖)

2023年香港小姐評選本月27日出爐，不過近日卻傳出獲得亞軍的王怡然（Lynn）遭控父母詐騙，全家逃到香港生活，苦主則向主辦單位投訴，希望能主持公道，而王怡然的社群帳號也遭發現發文全刪光。29日她出席公開活動首度回應外界傳聞。

21歲的王怡然近日在港姐評選大賽中脫穎而出，獲得亞軍和「最上鏡小姐」。但近日王怡然的社群平台卻湧入許多苦主留言爆料，指控她的爸媽在大陸許多城市經營補習班倒閉，不僅拖欠員工薪資，還騙了逾400位家長的學費高達千萬，雖然大家聯合打官司勝訴卻拿不到賠款，全家還捲款逃到香港。此外，王怡然的社群平台小紅書、抖音，如今被發現帳號內貼文都只剩下一則，先前競選港姐的影片全消失，且限制留言區只有好友能留言。

對此，王怡然29日接受「東張西望」節目受訪時被問及此事，她表示自己不清楚事情內幕，但也不會因為一些評論而暫停工作；聽到有苦主希望主辦單位拔除她的亞軍名銜，她則表示事情「有真有假，都想大家自己分辨。」訪問過程中，她一度情緒激動暴哭被工作人員帶離現場，待心情回復後她則表示：：「自己已經21歲，所以要自立一點。」

負責主辦香港小姐活動的TVB電視台遭投訴未審核參賽者背景，甚至還有人要求TVB撤銷王怡然的亞軍名銜。據香港01報導，TVB表示「有關的傳言未經證實，為了避免對公眾造成誤解以及對相關人事造成損害，本台不會對這傳言作出任何回應」。

2023年香港小姐，王怡然獲得亞軍和最上鏡小姐稱號。(中新社)
2023年香港小姐，王怡然獲得亞軍和最上鏡小姐稱號。(中新社)

香港 詐騙 小紅書

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