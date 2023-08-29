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「老」調重彈 新書披露拜登私下常「喊累」 少有10點前晨會或行程

編譯盧思綸 / 即時報導
新書《最後的政治人物》獨家披露拜登核心團隊第一手內幕，談到年事已高的他私下常常「喊累」，稱拜登上了年紀主打的正是豐富歷練和運籌帷幄。（圖取自企鵝藍燈書屋官網）
新書《最後的政治人物》獨家披露拜登核心團隊第一手內幕，談到年事已高的他私下常常「喊累」，稱拜登上了年紀主打的正是豐富歷練和運籌帷幄。（圖取自企鵝藍燈書屋官網）

英國衛報報導，美國百年老牌雜誌《新共和》前總編佛爾（Franklin Foer）下周即將出版新書《最後的政治人物》（The Last Politician），獨家披露拜登核心團隊提供的第一手內幕，書中談到年事已高的拜登私下常常「喊累」，同時稱拜登作為「上了年紀的男人」主打的正是豐富歷練和運籌帷幄。

佛爾在書中談到，「高齡確實使拜登難以在大眾面前展現強盛形象，同時剝奪他想起名字的能力。」除此之外，拜登在上午10點前的晨會或公開行程少得令人訝異。這樣的公眾形象無不反映出身體衰退和心智遲鈍，這是任何藥物或鍛鍊難以挽回的。

對拜登來說，年紀既是內憂更是外患。一方面，對手黨派猛打高齡議題，另一方面，民主黨選民也表現出對高齡候選人的不信任。

本周美聯社民調指出，逾7成受訪者認為拜登年紀太大，連任恐怕無法發揮作用，其中69%為民主黨選民。

然而，同一份民調，僅5成受訪者認為川普以現在77歲的年齡重返白宮不是問題。

當時拜登77歲宣布角逐2020年總統大位，年齡便成為痛點，引來右翼分子群起攻之。

然而，佛爾反倒認為年紀是賣點，「正是上了年紀的男人才有的鎮靜自若和運籌帷幄，有利於拜登帶領盟友採取進擊的立場，從而阻礙前線的威權主義。」

回顧拜登的政治歷練，1972年當選德拉瓦州參議員，曾任參議院司法和外交委員會主席，在2009年至2017年歐巴馬政府時代就任副總統，年深日久的積累讓拜登在白宮擁有獨一無二的優勢。若拜登明年成功連任，卸任時將是86歲。

佛爾並未說明拜登私下言論的來源，出版商企鵝藍燈書屋（Penguin Random House）僅透露內容是「獨家取自接觸拜登數十年的核心幕僚團隊」。

拜登 白宮 民調

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