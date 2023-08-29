爸媽看太多台灣偶像劇？中國大一新生好多人取名「欣怡」、「子涵」

各大學新生近日陸續報到，有媒體統計中國本屆大學新生的「菜市場名」，「子涵」、「欣怡」人數較多。圖為北京清華大學8月23日迎接2023級本科新生。（中新社）

中國各地大學近日陸續迎接新生報到。中國青年網根據多所大學公布的新生資料，統計出本屆大學新生的「菜市場名」，其中「子涵」、「欣怡」人數較多，充滿濃濃台味，顯示受台灣偶像劇影響的中國父母的下一代已經步入大學。

報導根據浙江大學、浙江財經大學、武漢 大學、中南大學與東北師範大學等多所大學發布的新生大數據進行統計，「子涵」堪稱是菜市場名榜單第一：東北師範大學有12人稱子涵、武漢大學有18位，青島大學王子涵同名同姓有6人，浙江大學有3人同叫劉子涵。

「欣怡」排名第二：東北師範大學有6位欣怡，武漢大學有17位欣怡。

在台灣內政部 統計的菜市場名字當中，「子涵」與「欣怡」也是台灣早幾年的熱門名字。2002年，「欣怡」就已是台灣不少父母的最愛。此前有分析認為，台灣偶像劇輸出也影響到那一代中國父母為兒女取名。

另，調查還顯示，在今年大學新生男女比例上，東北師範大學女多於男：男生1,208人，女生2,575人，其中體育學院男生多占比67%，文學院女生多占比84%；武漢大學則是男多於女：男生4,309人，女生2,982人，男女比例為1.4：1；陝西科技大學男女比例則為1.46：1；暨南大學男女比例最均衡，為1：1。