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「巨大屍花」的第1次 加州杭廷頓圖書館影音直播 遊客爭睹

中央社／洛杉磯28日專電
加州杭廷頓圖書館一株150公分高的「屍花」巨花魔芋27日開花，香港移民、蘭花部門副館長譚富鴻負責照料。(中央社)
加州杭廷頓圖書館一株150公分高的「屍花」巨花魔芋27日開花，香港移民、蘭花部門副館長譚富鴻負責照料。(中央社)

洛杉磯郊區聖馬利諾（San Marino）的杭廷頓圖書館（Huntington Library）是一座占地50公頃大型花園，最近在熱帶溫室內有一棵植物大受注目，兩個星期來園方架起攝影機，在影音平台Youtube直播，吸引遊客爭睹。

這棵明星植物叫巨花魔芋（Amorphopallus Aitanium），園內共有43棵。特色除了號稱全世界最巨大的花，此花最吸引人之處是盛開時會發出強烈臭味，有人覺得像動物屍體，有人形容是健身房的臭襪子。

杭亭頓蘭花部門副館長譚富鴻（Brandon Tam）今天說，說明這棵植物發出怪味的原因。

譚富鴻表示，巨花魔芋開花之所以罕見，它通常4到6年才會開花一次，而今天這一棵受到遊客圍觀、拍照的「屍花」樹齡已經22歲，僅是第一次開花。

杭亭頓圖書館早兩周之前就做好準備，架起攝影機在Youtube頻道24小時直播，為這棵巨花魔芋的開花做好準備。因為一旦開花，盛開期間最多只有3天。

這株巨花魔芋昨天開花之後，今天已經逐漸凋謝。加州居民米榭（Michel）和太太古尼拉（Gunilla）25日來過一次，當時還沒開花，今天正好趕上，雖然味道已經散去，不過兩人還是非常興奮。

米榭表示，夫妻倆從新聞上得知消息，這幾天一直看著直播，追蹤開花的進度，同時把這個消息告訴子女、孫子孫女和親朋好友，能夠親眼見證感到很興奮。

一手照料這株巨花的譚富鴻表示，巨花魔芋屬於夜間開花植物，這株是在午夜開花，因此味道到白天已經飄散。他形容，聞過的人都有不一樣的見解，有人說像爛掉的雞蛋，有人說是健身房的臭襪子，這也是它吸引人的魅力。

「大部分植物聞起來是香的，但有少部分很臭。」譚富鴻說明，巨花魔芋開花的時候，會發出有如屍體腐敗的氣味，目的是為了傳宗接代。

自然界中像是汗蜂（sweat bee）、腐肉蠅（flesh fly）、腐屍甲蟲（carrion beetle）等昆蟲習性，會在動物腐爛的屍體上產卵，目的是讓幼蟲孵化之後就有食物可吃。

而巨花魔芋模擬腐屍臭味，就是為了吸引這一類的昆蟲來產卵，利用這些昆蟲來傳授花粉。這就是自然界最有趣的現象，有的植物靠著香味吸引昆蟲，但巨花魔芋卻是用臭味。

在美國出生、長大的譚富鴻擁有華人背景，父母親來自香港，抱著美國夢而移民。他感謝父母親的努力，讓他可以從事自己熱愛的工作。

譚富鴻年僅30歲，管理杭亭頓圖書館花園上萬種蘭花，其中1500種是獨特品種。他身為移民二代，因熱愛蘭花，16年來從志工做到副館長的故事近日登上「洛杉磯時報」。

「講到蘭花，台灣Number One（第一名）。」譚富鴻說，台灣蘭花的栽種、配種技術領先全世界，美國有80%到90%的蘭花都是從台灣進口，也因為台灣生產價格親民的蘭花，使美國民眾可在市場上輕易買到，這都歸功台灣在蘭花種植技術上的投入與研發。

圖書館 健身 洛杉磯

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