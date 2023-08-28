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「我的歌別拿來造勢」饒舌天王阿姆槓上共和黨拉馬斯瓦米

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
饒舌歌手阿姆（右）槓上共和黨新秀拉馬斯瓦米。（Getty Images）
饒舌歌手阿姆（右）槓上共和黨新秀拉馬斯瓦米。（Getty Images）

根據今天曝光的信函，美國饒舌天王阿姆（Eminem）正式要求爭取共和黨總統提名的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），停止在競選活動中使用他的音樂創作。

法新社報導，在共和黨黨內初選人氣節節高升的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy），這個月初在愛荷華州博覽會（Iowa State Fair）造勢時播放阿姆的奧斯卡得獎名曲Lose Yourself，並跟著唱了幾句，相關影片在網路瘋傳。

在這封由每日郵報（Daily Mail）率先報導、經法新社查核無誤的信件中，音樂授權平台「廣播音樂公司」（Broadcast Music Inc, BMI）表示，他們收到阿姆的正式要求，要38歲的拉馬斯瓦米停止使用他的音樂創作。

拉馬斯瓦米比喻自己是「川普2.0」，目前在共和黨2024總統大選黨內初選的支持率竄上第3，跌破各界眼鏡。

他之前在哈佛大學攻讀學士學位時，曾是藝名為Da Vek的斜槓饒舌歌手，唱著充滿自由主義思想的歌曲。

哈佛大學學生報「哈佛紅報」（The Harvard Crimson）2006年曾幽默地說：「如果你以為拉馬斯瓦米辯論功力火熱，那你一定是沒見識過Da Vek。」

美國過去兩屆的總統大選，不少知名歌手也曾埋怨川普競選團隊未徵求同意便在造勢活動中播放他們的音樂，包括嘻哈歌手「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、流行樂天后蕾哈娜（Rihanna）、老牌搖滾天團史密斯飛船（Aerosmith）、鐵肺歌姬愛黛兒（Adele）等。

英國國寶級樂團「滾石」（The Rolling Stones）甚至揚言，如果川普競選團隊再繼續播放他們的經典名曲You Can't Always Get What You Want，他們將不惜對簿公堂。

共和黨 川普 哈佛大學

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