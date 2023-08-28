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「芭比」登上華納影史冠軍 瑪格、萊恩8年前合作未碰面

記者陳建嘉／即時報導
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）

瑪格蘿比（Margot Robbie）、萊恩葛斯林（Ryan Gosling）主演，改編知名玩具的奇幻喜劇「Barbie芭比」票房屢破紀錄，全球累積票房已達13.4億美元，至今已打破「哈利波特：死神的聖物2」13.42億美元維持12年的紀錄，成為華納影史票房最賣座電影，男女主角不僅已在票房實力上獲得肯定，皆有望橫掃年底各大演技獎項，不少眼尖觀眾發現2人曾在8年前於「大賣空」合作過，但完全沒對戲。

「Barbie」在北美票房已破6億美元，票房持續熱賣，讓瑪格蘿比、萊恩葛斯林這對搭檔受到不少注目，華納兄弟影業甚至早已欽點默契十足的兩人拍攝「瞞天過海」（Ocean's Eleven）前傳電影，然則兩人曾在諷刺喜劇「大賣空」（The Big Short）合作，但當時瑪格僅是客串，還是打破第四面牆扮演自己，與飾演主角之一的萊恩葛斯林完全沒碰面，據悉兩人當時也毫不認識，是後來瑪格在為電影選角時，看到萊恩曾目睹一場車禍並勸架的新聞，認為他不會在乎「男子氣概」，因此才詢問合作意願，果然擦出不少火花。

「大賣空」當年以極低成本橫掃全球1.33億美元票房，更入圍奧斯卡5項大獎，如今「芭比」再創佳績，讓外界更看好他們合作的票房、評價效益，也難怪華納兄弟很早就預定兩人繼續合作。

瑪格蘿比(左)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）
瑪格蘿比(左)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）
瑪格蘿比(右)、萊恩葛斯林在「Barbie芭比」默契十足。（圖：華納兄弟提供）

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