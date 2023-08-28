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郭台銘連署門檻要29萬份 台史上5組人馬成功獨立參選 卻沒人當選

中央社／台北28日電
鴻海創辦人郭台銘宣布將參選總統。(記者曾原信／攝影)
鴻海創辦人郭台銘宣布將參選總統。(記者曾原信／攝影)

鴻海創辦人郭台銘今天宣布參選總統，依選罷法規定，郭台銘非經政黨推薦，要正式取得候選資格，需在11月2日之前蒐集約29萬份連署書。

台灣從1996年總統直選以來，曾有5組透過連署參選正副總統的前例，但迄今未有獨立參選當選紀錄。

根據中選會公告連署參選正副總統的相關時程，9月13日至17日間將受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，2020年立委選舉共1931萬1105選舉人數，因此合格連署書至少需達28萬9667份才可登記。

根據中選會資料，1996年大選，除前總統李登輝代表國民黨參選，前總統府資政彭明敏代表民進黨參選，泛藍陣營另有兩組人馬獨立參選，分別是「林洋港、郝柏村」與「陳履安、王清峰」，最後李登輝囊括54%高票，林洋港、陳履安各拿下14.9%、9.98%選票。

2000年，親民黨主席宋楚瑜拿下36.84%高票，創造迄今以連署參選者的最高得票率，該屆因泛藍分裂，民進黨推出的陳水扁當選，締造首度政黨輪替。同年泛綠陣營以連署參選總統的許信良，僅獲得0.63%選票。

2012年前總統馬英九尋求連任，宋楚瑜再度以連署方式加入戰局，獲2.76%得票率。

2016、2020年兩次大選，都沒有達到連署門檻的獨立候選人。

郭台銘 民進黨 馬英九

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