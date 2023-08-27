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「GT：跨界玩家」飆出北美票房冠軍 「芭比」第2「藍甲蟲」第3

中新社／洛杉磯27日電
亞契馬德維（左）在「GT：跨界玩家」演賽車手。(圖:索尼影業提供)
亞契馬德維（左）在「GT：跨界玩家」演賽車手。(圖:索尼影業提供)

「GT：跨界玩家」衝上北美票房冠軍。(圖:索尼影業提供)
「GT：跨界玩家」衝上北美票房冠軍。(圖:索尼影業提供)

「GT：跨界玩家」（Gran Turismo）首映奪得最新一期北美周末票房冠軍。

據票房統計網站Box Office Mojo8月27日發佈的電影市場數據，37部影片北美周末票房（25日至27日）報收約9283萬美元，較前一周末略有下滑。以「GT：跨界玩家」領銜，「爆復」（Retribution）和「越過山丘」（The Hill）等25日上映的三部新片衝入本期北美周末票房十強。 

動作冒險劇情片「GT：跨界玩家」改編自職業賽車手的真實勵志故事，首映周末票房約1730萬美元。「GT：跨界玩家」集結新生代男星亞契馬德維（Archie Madekwe）、「怪奇物語」大衛哈伯（David Harbour），還有奧蘭多布魯（Orlando  Bloom）演出，奧蘭多布魯飾演滿腔理想的賽車運動宣傳經理。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.3、MTC評分46、爛番茄新鮮度60%，CinemaScore打分為A。

「Barbie芭比」北美票房還在第二名。(圖:華納兄弟提供)
「Barbie芭比」北美票房還在第二名。(圖:華納兄弟提供)

儘管隨著放映影院數量減少，今年第三個北美周末票房四連冠「芭比」（Barbie）此番周末票房環比下跌18.7%，但仍以約1710萬美元蟬聯本期榜單亞軍。目前，這部奇幻愛情喜劇片北美累計票房約5.95億美元，超過動畫片「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)，登上2023年度北美票房排行榜第一位。該片全球票房現約13.4億美元，在2023年度全球票房排行榜上亦有望很快超越暫列榜首的超級瑪利歐。

「藍甲蟲」從前一周票房冠軍滑落第三。(圖:華納兄弟提供)
「藍甲蟲」從前一周票房冠軍滑落第三。(圖:華納兄弟提供)

美國DC超級英雄電影「藍甲蟲」（Blue Beetle）第二個上映周末票房環比下跌約49%，以約1277萬美元從上期榜單冠軍降至本輪排名第三位。目前這部科幻動作片北美累計票房約4631萬美元；加上北美以外市場，迄今總票房約8181萬美元。

上映月餘的歷史傳記劇情片「奧本海默」（Oppenheimer）總票房現已超過7.77億美元，北美累計票房則突破3億美元。在本輪周末票房排名中，該片以約900萬美元、16.1%環比跌幅從上期榜單季軍降至本輪排名第4位。

科幻冒險動作片「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg2：The Trench）北美票房表現不佳，迄今累計約得7443萬美元；加上占比約79%的北美以外市場，總票房接近3.53億美元。該片此番以約510萬美元周末票房、24.6%環比跌幅續居榜單第6位。

由老牌明星連恩尼遜（Liam Neeson）主演的動作驚悚片「爆復」，以約335萬美元首映周末票房躋身本期榜單第8位。該片翻拍自西班牙電影，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.5、MTC評分43、爛番茄新鮮度30%，CinemaScore打分為C。

講述美國職業棒球明星瑞奇希爾（Rich Hill）人生故事的體育傳記劇情片「越過山丘」，以約252萬美元首映周末票房名列本期榜單第9位。目前主要電影網站對其評價為IMDb評分8.0、爛番茄新鮮度37%。

賽車 芭比 奧本海默

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