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牛朗織女躺在充氣墊？中國河南重金雕塑 網友喊「又貴又醜」

中國新聞組／即時報導
河南省魯山縣為蹭七夕熱度，斥資715萬人民幣，造了座牛郎織女雕塑，不只被網友嫌棄貴又醜，甚至因先建再招標，遭質疑有官商勾結之嫌。（取自微博）
河南省魯山縣為蹭七夕熱度，斥資715萬人民幣，造了座牛郎織女雕塑，不只被網友嫌棄貴又醜，甚至因先建再招標，遭質疑有官商勾結之嫌。（取自微博）

原本沒沒無聞的河南省平頂山市魯山縣，近日登上中國網路熱搜。原因是魯山縣為了蹭七夕熱度，斥資715萬人民幣（約98萬美元），在該縣的迎賓大道口新造一座牛郎織女雕塑。結果不只造價過高引發關注，中國網友還眾口一致地認為，這雕塑實在太醜了！

據《燕趙都市報》等中國媒體報導，魯山縣花費人民幣715萬元修建「牛郎織女雕塑」近日引發輿論關注。

微博上不少中國網友認為，這雕塑看起來就像支冰淇淋。多數網友都認為，這座雕塑實在太醜了。有網友形容，這根本是「兒童簡筆畫水平的審美和設計水平」；「難道就我一個人感覺像一個充氣床墊嗎？」「不是貴，是醜」；「怎麼才能醜成這樣？」

魯山縣這座被認為又貴又醜的新地標還引發許多人質疑官商勾結。根據公開資料，該雕塑項目於今年6月14日發布招標公告，7月6日開標，同日就發布得標公告。

但在社交平台上，有網友6月23日便發布視頻稱，雕塑的基座已經建起，質疑該項目是否是先施工後招標？

對此，魯山縣住建局局長黨洪亮在回覆重慶日報報業集團旗下新媒體《上游新聞》查詢時表示，縣政府會回應此事，一定會給群眾一個客觀、準確的說法。

魯山縣一名導遊稱，魯山想抓住「七夕發源地」這塊旅遊金字招牌。10多年來，該縣連續舉辦七夕節系列民俗文化活動。今年8月22日七夕節當日，「2023年中國（魯山）七夕節」開幕，系列活動有大型演出、七夕文藝晚會、相親大會以及非遺文化展等。

不過《上游新聞》指出，在中國中國，山西和順、山東沂源、河北邢台天河山、河南魯山、陜西西安斗門、湖北鄖西、河南南陽等六省七地均聲稱是「七夕發源地」。

河南省魯山縣為蹭七夕熱度，斥資715萬人民幣，造了座牛郎織女雕塑，不只被網友嫌棄...
河南省魯山縣為蹭七夕熱度，斥資715萬人民幣，造了座牛郎織女雕塑，不只被網友嫌棄貴又醜，甚至因先建再招標，遭質疑有官商勾結之嫌。（取自微博）

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