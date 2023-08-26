主持人鮑勃貝克洛杉磯辭世 客串電影與亞當山德勒「互毆」最經典

鮑勃貝克客串「高爾夫球也瘋狂」。(影片截圖)

美國最受歡迎電視遊戲節目之一「價格猜猜猜」（The Price Is Right）第一代主持人鮑勃貝克（Bob Barker）過世，享耆壽99歲。這項消息已獲公關人員證實。

鮑勃貝克1972年開始主持「價格猜猜猜」，而接下來35年期間，美國和世界多國的觀眾每周周間都可從小螢幕看他親切邀請現場參賽者到舞台前猜猜消費性商品價格，爭取贏得現金或獎品的機會。

鮑勃貝克的公關人員尼爾（Roger Neal）在給法新社的聲明中說：「我們悲痛宣布，世上最偉大的主持人鮑勃貝克已經離開了我們。」

尼爾表示，鮑勃貝克是在他加州 好萊塢山莊（Hollywood Hills）的家中自然離世。

圖為鮑勃貝克1985年主持「價格猜猜猜」照片。(美聯社)

「價格猜猜猜」第一代主持人鮑勃貝克享耆壽99歲。(美聯社)

鮑勃貝克在他60年的廣電生涯中，贏過19座素有「電視奧斯卡」之稱的艾美獎 （Emmy Awards），他主持的「價格猜猜猜」為北美洲史上最長壽的遊戲類節目，他2007年退休後交棒給諧星德魯凱利（Drew Carey）負責主持。

德魯凱利在社群媒體 平台X發文說：「在錄影現場時，我沒有一天不懷念並感謝鮑勃貝克，我會永遠記得他。」

鮑勃貝克是知名的動保人士，曾捐了500萬美元給反捕鯨團體「海洋守護」（Sea Shepherd），海洋守護其中一艘護鯨船便是以鮑勃貝克命名。

鮑勃貝克主持「美國小姐」（Miss USA）選美20年，期間成功說服主辦單位禁止佳麗們穿戴皮草。

鮑勃貝克也曾在其他電影電視演出過幾個討喜的客串角色，包括「高爾夫球也瘋狂」（Happy Gilmore）和「天才保母」（The Nanny）等。

「高爾夫球也瘋狂」影星亞當山德勒（Adam Sandler）在X發文形容鮑勃貝克是「神話」也是「最棒的」。他說鮑勃貝克「是貼心風趣的人」，還說自己「喜歡跟他聊天，喜歡與他一起歡笑，喜歡與他相處的樂趣。我認識的每個人都會懷念他的」。

鮑勃貝克1923年12月12日出生在華盛頓州達靈頓（Darrington），他1943年於第二次世界大戰期間加入美國海軍，並於戰後投入廣播事業。