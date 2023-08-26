拜登演說鬼扯一堆 失智症引發「虛談現象」？

拜登探視夏威夷野火災區時說，他家也曾遭遇大火；但媒體事後查證，那只是一場小火，與拜登的敍述相差甚遠。(Getty Images)

華盛頓時報(Washington Times)報導，長久以來，拜登 總統講的事就算不是捏造，也屬華而不實，可最近他說假話的頻率大增，專家指出，應該是出現虛談症(confabulation)症狀，與失智 症有關。

精神醫學者阿梅德(Tanveer Ahmed)表示，虛談症是與失智症關聯最密切的記憶流失，病人想說故事，但大腦無法填補空白，於是為了保護自己而捏造事情。

阿梅德表示，他還沒親身檢查過拜登，但依他看來，拜登罹患虛談症的證據「數不勝數」。

拜登8月在密爾瓦基市(Milwaukee)對聽眾談他祖父死亡的事、跟美國鐵路列車長聊天、父親的教育、目擊匹茲堡有座橋垮下來，但那些事先前就被駁為鬼扯。

一周之後，拜登參加募款會，重述美國鐵路的假故事，然後捏造說1960年代他跟他爸在德拉瓦州遇到一對同婚配偶。雖說那件事無法證實或證偽，但幾家查證機構，包括華盛頓郵報，都表示很懷疑。

拜登21日到夏威夷，拜登對野火倖存者講，他家失火，房子差點倒塌，而他妻子、雪佛蘭跑車及貓還在裡頭。拜登講得加油添醋，與當時媒體報導大異其趣；報導說火災很小，只燒到廚房，約20分鐘就獲控制。

這些吹牛故事引起共和黨等人很多批評，譴責拜登徹頭徹尾撒謊；外界另擔憂拜登的年紀，只怕讓他的連任競選多災多難。

拜登今年80歲，是年紀最長的美國在任總統，假如當選第二任期，做完離職時已86歲。

經濟學人(Economist)與輿觀(YouGov)7月聯合民調中，45%獨立選民表示，拜登的年紀及健康「嚴重損及他履行總統職務的能力」。

民主黨聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips，明尼蘇達州)正在研究，要不要挑戰拜登，尋求民主黨提名，他表示拜登太老了，不適任總統。

白宮 對此不予置評。拜登被問到年紀時，堅稱自己的健康及精力還足以做第二任。

白宮醫生2月替拜登做年度健康檢查，稱身體無恙，但五頁的報告中沒提及拜登做過任何認知方面的評估，以便查出與失智相關的跡象。