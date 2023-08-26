不是夢…她一覺醒來帳戶多出200萬 銀行還說「沒搞錯」

密西根一名女子睡醒發現帳戶多了200萬元，後來才發現竟是中大獎，示意圖。（歐新社）

密西根州 有一名36歲女子瑞秋（Rachel Frye）在日前某天睡醒時，意外發現自己的銀行帳戶餘額多了200萬美元，讓她以為銀行鬧了烏龍。不過，就在她致電詢問後，行員只簡單回覆了「沒有搞錯」，這才讓她意識到，原來是之前買的樂透彩券中大獎。

根據每日鏡報報導，家住密西根州弗里蘭（Freeland）的瑞秋一直保有定期購買樂透的習慣，即使一直以來都沒有中過大獎，但她始終堅持碰手氣，期待有一天能夠成為大富翁。令人感到意外的是，瑞秋的「一夜致富」美夢，竟然真在日前成真了！

瑞秋在接受媒體訪問時表示，自己每一期都會購買「Mega Millions」樂透彩券，且為了方便進行線上下注，她還特別辦了一個專用的銀行帳戶。不過，就在日前某天睡醒的時候，瑞秋意外發現下注App 跳出「入帳通知」，且金額高達200萬美元，讓她不禁懷疑銀行是否鬧了烏龍，但客服卻在查詢完畢後簡短回應「沒搞錯」。

就在瑞秋百思不得其解時，她終於發現電子郵件收到了一則「中獎通知」，原來她長期固定下注的號碼「11、30、45、52、56」全數命中，且還因為觸發了「獎金翻倍」的條件，讓她一舉獲得200萬美元的獎金，只可惜她的「超級號碼球」未能中獎，不然她便可把15.5億美元的頭獎抱回家。

當被問到會如何花費這筆鉅額獎金時，瑞秋坦言她計劃先把學生貸款 給還清，接著再撥用一筆錢投入慈善活動，幫助貧苦孩童們未來就讀大學的獎學金，剩餘的錢則會存到銀行內，當成她與家人們的經濟命脈。

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