我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

零元購猖獗 洛市梅西百貨遭快閃 古龍香水被掃貨

那英又黑了…機場踹人被挖出 被爆拋售4.5億人民幣豪宅

茂宜島野火、日本高溫、南歐熱浪 8月恐再迎最極端氣候

記者張聲肇／即時報導
美國西南有暴風雨，茂宜島野火釀巨災，印度豪雨土石流死人無數，摩洛哥和日本高溫創紀錄，南歐熱浪又來襲，8月可能是「氣候最極端」的月份。圖為茂宜島的山火。(美聯社)
美國西南有暴風雨，茂宜島野火釀巨災，印度豪雨土石流死人無數，摩洛哥和日本高溫創紀錄，南歐熱浪又來襲，8月可能是「氣候最極端」的月份。圖為茂宜島的山火。(美聯社)

美國西南有暴風雨，茂宜島野火釀巨災，印度豪雨土石流死人無數，摩洛哥和日本高溫創紀錄，南歐熱浪又來襲；紐約時報報導，今年7月是史上最熱的一個月，8月看來將是「氣候最極端」的月份。

極端氣候對各地政府最大的考驗就是：警報系統和防災意識做得好不好？做得好的，死傷和損壞就小；做得不好的，人員傷亡和財物毀損都成災。茂宜島8月8日開始的野火已造成100多人喪生，且這還不是最後統計。

不是所有的極端氣候都可歸因於氣候變遷。但整體而言，極端氣候反映了聖嬰洋流的變化多端，洋流這天然因素在燃燒化石燃料排放出的二氧化碳影響下，加劇氣候的極端化，人類不可不具備「氣候危機」意識。

目前全球平均氣溫跟150年前工業化剛開始時相比，已經高出1.2度，如果繼續燃燒化石燃料，地球氣溫只會愈來愈高，因為化石燃料是地球暖化的首要原因。科學界不斷警告，地球氣溫不斷上升的話，野火、旱災、燠熱和急降雨只會越來越常見。

每個地方的人民和政府，都要學習如何在極端氣候肆虐前，適應難測的氣候危害，勝過釀災後，思考在何地及如何重建家園。

非營利組織「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)說，就拿8月22日這天來說，全美生活在極端氣候警戒下的人就有1億370萬。

洛杉磯加州大學氣候科學家史溫(Daniel Swain)說，20年後往回看，像今年這樣的夏季，算是「溫和」的了。「從今年夏季我們看到的全球極端氣候頻繁出襲的速度，從氣溫和降雨量看來，只要氣候越來越暖，天候就會越來越糟」。

20日熱帶暴風挾帶豪雨橫掃加州南部等地，聖地牙哥和洛杉磯兩大都會區幸無人傷亡，也無重大財物損失；25日又有四個龍捲風在密西根州釀災；洛杉磯市議會議長克瑞科廉(Paul Krekorian)日前即呼籲市民思考，「你和家人該如何準備迎接下一個風暴來襲，因為，大家都知道，一定會有下一個」。

洛杉磯 加州大學 茂宜島

上一則

淹死或凍死…上萬隻皇帝企鵝雛鳥恐死於南極冰層破裂

延伸閱讀

多地破百度 熱穹影響22州1.3億人 專家：這波熱浪極危險

多地破百度 熱穹影響22州1.3億人 專家：這波熱浪極危險
賑災茂宜島募款 華府逾33商家響應

賑災茂宜島募款 華府逾33商家響應
茂宜島野火仍有超過千人失蹤 亟需DNA樣本鑑定罹難身分

茂宜島野火仍有超過千人失蹤 亟需DNA樣本鑑定罹難身分
世界OnAir／茂宜島大火 暴露夏威夷災害應變致命弱點

世界OnAir／茂宜島大火 暴露夏威夷災害應變致命弱點

熱門新聞

圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
房間雖然沒冷氣，但屋主自製一個紙箱分流風管，想將客廳冷氣引流進到房間。（取材自臉書）

房間無冷氣屋主巧思偷涼 網讚：值得諾貝爾物理獎

2023-08-24 02:24
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
這三個星座最容易相信別人！（ingimage）

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

2023-08-22 23:10
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案