茂宜島野火、日本高溫、南歐熱浪 8月恐再迎最極端氣候

美國西南有暴風雨，茂宜島野火釀巨災，印度豪雨土石流死人無數，摩洛哥和日本高溫創紀錄，南歐熱浪又來襲，8月可能是「氣候最極端」的月份。圖為茂宜島的山火。(美聯社)

美國西南有暴風雨，茂宜島 野火釀巨災，印度豪雨土石流死人無數，摩洛哥和日本高溫創紀錄，南歐熱浪又來襲；紐約時報報導，今年7月是史上最熱的一個月，8月看來將是「氣候最極端」的月份。

極端氣候對各地政府最大的考驗就是：警報系統和防災意識做得好不好？做得好的，死傷和損壞就小；做得不好的，人員傷亡和財物毀損都成災。茂宜島8月8日開始的野火已造成100多人喪生，且這還不是最後統計。

不是所有的極端氣候都可歸因於氣候變遷。但整體而言，極端氣候反映了聖嬰洋流的變化多端，洋流這天然因素在燃燒化石燃料排放出的二氧化碳影響下，加劇氣候的極端化，人類不可不具備「氣候危機」意識。

目前全球平均氣溫跟150年前工業化剛開始時相比，已經高出1.2度，如果繼續燃燒化石燃料，地球氣溫只會愈來愈高，因為化石燃料是地球暖化的首要原因。科學界不斷警告，地球氣溫不斷上升的話，野火、旱災、燠熱和急降雨只會越來越常見。

每個地方的人民和政府，都要學習如何在極端氣候肆虐前，適應難測的氣候危害，勝過釀災後，思考在何地及如何重建家園。

非營利組織「憂思科學家聯盟」(Union of Concerned Scientists)說，就拿8月22日這天來說，全美生活在極端氣候警戒下的人就有1億370萬。

洛杉磯加州大學 氣候科學家史溫(Daniel Swain)說，20年後往回看，像今年這樣的夏季，算是「溫和」的了。「從今年夏季我們看到的全球極端氣候頻繁出襲的速度，從氣溫和降雨量看來，只要氣候越來越暖，天候就會越來越糟」。

20日熱帶暴風挾帶豪雨橫掃加州南部等地，聖地牙哥和洛杉磯兩大都會區幸無人傷亡，也無重大財物損失；25日又有四個龍捲風在密西根州釀災；洛杉磯市議會議長克瑞科廉(Paul Krekorian)日前即呼籲市民思考，「你和家人該如何準備迎接下一個風暴來襲，因為，大家都知道，一定會有下一個」。