淹死或凍死…上萬隻皇帝企鵝雛鳥恐死於南極冰層破裂

皇帝企鵝雛鳥因長出防水羽毛速度緩慢，在羽毛成功發育前，海冰棲地就會融化破碎，初估上萬隻皇帝企鵝雛鳥來不及好好長大，便被淹死或凍死。(美聯社)

地球暖化 造成極地冰層快速融化，己威脅到極地動物的生存，有些動物甚至瀕臨減絕危機邊緣。根據BBC報導，長期在南極生存、為企鵝中體型最大種類的「皇帝企鵝」（Emperor Penguin），其雛鳥因為長出防水羽毛的速度緩慢，在羽毛成功發育前，皇帝企鵝所選的海冰棲地就會融化破碎，從BBC畫面中可得知，初估有上萬隻皇帝企鵝的雛鳥來不及好好長大，便被快速融化的冰層變成的海水給淹死或凍死。

BBC援引「英國南極勘測」（BAS）近期發表的科學研究指出，南極西部臨近別林斯高晉海（Bellingshausen Sea）區域、皇帝企鵝經常出沒的5大棲息地中，包括羅斯柴爾德島、威爾地灣、斯邁利島、布萊恩半島及弗魯格納角，藉由觀察企鵝留於海冰上的糞便，可得知企鵝分布和活動的情形。

其中繁衍便是觀察項目之一，由於雛鳥身上的羽毛不防水，在成功長出防水羽毛前，將有長達數月由成年企鵝餵養。但科學家發現，由於氣候變遷 導致融冰速度加快，快到這些皇帝企鵝的雛鳥，還來不及長出能夠獨自在海水中游泳的羽毛前，便會被融冰給淹死或凍死。該研究甚至預測，直至21世紀末，恐怕高達9成的皇帝企鵝聚落皆會走向滅絕、消失的命運。

研究者指出，至少有高達20餘個皇帝企鵝的棲地，在過去5年間，海冰分布範圍明顯萎縮。但皇帝企鵝的繁衍極度依賴海冰，「如果海冰的面積未達原有的水準，或破裂更快，這些雛鳥就會有麻煩。」該研究在2022年親睹了有4個棲地發生了「災難性的繁殖失敗」，預計約造成上萬隻皇帝企鵝雛鳥在南極洲死亡，只有在最北端的羅斯柴爾德島上的雛鳥繁衍成功，長出防水羽毛。