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吃到飽主菜為比基尼女郎塗滿巧克力 飯店被迫道歉

編譯潘勛／綜合25日電
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）
義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」（Voi Hotels）飯店下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋引發爭議，飯店方最後拚命道歉；圖為示意圖。（Getty Images）

義大利薩丁尼亞島四星級「沃伊」(Voi Hotels)飯店近日推出以比基尼女郎為中心焦點的下午自助餐，半裸的美女胴體用巧克力遮蓋，桌畔再佐以三明治、蛋糕、糕餅及開胃菜，有些觀光客拿相機猛拍，但也有客人抗議，飯店方最後拚命道歉，盼平息客人的怒氣。

每日郵報(Daily Mail)報導，沃伊飯店叫女員工穿上比基尼，側躺在吃到飽自助餐桌台，淋上不少巧克力裝飾。來自米蘭的人力資源經理馬齊耶里(Federico Mazzieri)表示，看到女郎展開身體，自己與同行的14歲女兒都無語了。

馬齊耶里表示，有些客人開始拍照，但他女兒對他說，「爸，好噁心哦，這個國家女性應該無法出頭天。」

馬齊耶里說，那位女郎塗了巧克力，必須待在自助餐台半個小時，飯店方用一個巧克力雕像主打當天，用意顯然就是如此了。

馬齊耶里表示，翌日早晨自己問櫃台，比基尼女郎躺在吃到飽自助餐台，這個點子是什麼用意？但櫃台似乎不以為意。於是他回米蘭後，把自己所見所聞，貼上求職求才網站「領英」(Linkedin)，接下來網路炸開鍋，他曉得飯店方有在社媒上道歉，但自己並沒接到道歉訊息。

沃伊飯店消息人士指出，比基尼巧克力女郎20歲，是娛樂組員工。飯店方女郎事件，向來賓致上最誠摯歉意，店方公開宣稱的價值之一便是尊敬員工及來賓；未來將孜孜不懈，致力於不再讓這類事情發生。

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