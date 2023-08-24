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牧場母雞每天孵蛋怪怪的 挪開驚見竟在孵松鼠寶寶

聯合新聞網／ 即時報導
一名農場主人發現自家母雞孵蛋的時候怪怪的，走近一看牠竟然在孵一隻小松鼠寶寶，小松鼠能活下來要歸功於母雞無私的照顧。（取材自Scottish SPCA官網）
一名農場主人發現自家母雞孵蛋的時候怪怪的，走近一看牠竟然在孵一隻小松鼠寶寶，小松鼠能活下來要歸功於母雞無私的照顧。（取材自Scottish SPCA官網）

母愛不分物種。一名農場主人發現自家母雞孵蛋的時候怪怪的，走近一看牠竟然在孵一隻小松鼠寶寶，母雞面對不同物種的松鼠寶寶則是母愛爆棚一直照顧牠，暖心的行為讓動保中心的志工也相當感動。

根據《The Dodo》報導，蘇格蘭泰波特鎮(Tayport)一座農場的農場主日前向蘇格蘭防止虐待動物協會(Scottish SPCA)聯絡，說自家的母雞竟然把一隻落單沒有媽媽的小松鼠寶寶當成蛋來孵，雖然母雞母愛爆棚讓人很感動，但畢竟松鼠跟雞是不同生物，希望他們可以派專業人員前來將這隻松鼠寶寶安置起來。

母雞面對不同物種的松鼠寶寶則是母愛爆棚一直照顧牠，暖心的行為讓動保中心志工相當感...
母雞面對不同物種的松鼠寶寶則是母愛爆棚一直照顧牠，暖心的行為讓動保中心志工相當感動。（取材自Scottish SPCA官網）

蘇格蘭防止虐待動物協會救援人員加爾布雷斯(Beth Galbraith,)表示，農場主人向他們通報母雞正在照顧一隻松鼠寶寶還把牠當蛋孵讓他們相當驚訝，推測這隻松鼠寶寶可能因為意外或是走失而沒有母松鼠照顧，為了想要取暖跑到農舍裡面找上了母雞，母雞也不排斥松鼠寶寶，就把牠當自己的孩子養，為了讓牠取暖還把牠當蛋孵。

加爾布雷斯說，農場主的母雞相當溫順，並沒有把松鼠寶寶當成入侵者，而是透過天生具有的母愛好好照顧牠，但畢竟禽鳥類跟齧齒類的孩子照顧起來不一樣，長期讓松鼠寶寶被母雞看顧會缺生長需要的食物，因此他們將小松鼠從母雞那邊帶回收容所好好照顧，「小松鼠能活下來要歸功於母雞無私的照顧，這對我們來說也是非常罕見的案例」。

波特

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