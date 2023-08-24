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移居火星要看個性？研究：和藹可親的人存活率較高

聯合新聞網／即時報導
研究發現要移居火星，個性親切的人比神經質的人更適合。（示意圖／ingimage）
研究發現要移居火星，個性親切的人比神經質的人更適合。（示意圖／ingimage）

除了地球以外，火星是太陽系內最宜居的星球，因此一直以來都有不少專家針對「火星殖民」進行研究。近期一項研究指出其實只要22人先抵達火星就有望建立火星殖民地，不過這些人必須要個性夠好才行。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，喬治梅森大學（George Mason University）專家進行一項研究，並於8月11日將論文發表到arXiv預印本伺服器上。研究專家進行五次火星殖民模擬，每次為地球時間的28年，發現只需要22人就能夠建立自給自足的火星殖民地。

研究指出，由於火星與地球不同，移居火星的這些「火星人」必須開採基本礦物和水，還可能會面對心理和其他人類行為的挑戰。專家參考代理人基模型（Agent-Based Modeling，ABM）研究四種基本個性差異，分別為神經質型、反應型、社交型及和藹可親型，發現這四種個性當中和藹可親的人較有可能存活下來。

研究認為，「火星人」應該要能在孤立和高壓環境中生存，能克服潛水艇、極地探索、國際太空站或戰爭等環境。以上四種個性的人當中，神經質的人死亡率比其他個性還要高，和藹可親的人存活的機率比較高。

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