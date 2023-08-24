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誰最容易被男人騙？巨蟹盲愛 這星座傻到「哄這句話就沒事」

聯合新聞網／ 即時報導
有些星座太相信男友，容易遭到對方欺騙；圖為示意圖。（取材自ingimage）
有些星座太相信男友，容易遭到對方欺騙；圖為示意圖。（取材自ingimage）

有時感情並不是相對的，即使自己真心對待，也可能會換來對方的絕情。日本網站「占TV」近來排行十二星座，分析哪些星座的人，特別容易在戀愛中遭到男性拋棄。

第12名 天蠍座

天蠍座執念非常深，只要一發現有什麼不對，馬上就會採取行動。

第11名 射手座

射手座是稍微能容忍男方的星座，而男方最終也容易因為捨不得，即使中間一時意亂情迷，還是回到射手座的身邊。

第10名 水瓶座

水瓶座對他人沒有深入瞭解的興趣，不管發生什麼事，一概認為眼不見為淨。

第9名 天秤座

天秤座社交能力強，即使被背叛了，也是再換一個男友就好。而她們也因此容易吸引到男人。

第8名 牡羊座

一想到牡羊座咄咄逼人的個性，就會讓男方不敢造次。

第7名 雙子座

由於自己也是容易花心的人，所以很可能會變得雙方都花心的形式相處。

第6名 魔羯座

個性認真的魔羯座，會自然要求伴侶也應該拿出相同的態度，給男方不能亂來的壓力。

第5名 處女座

處女座很可能會因為潔癖太過嚴格，導致男方需要透過花心來喘口氣。

第4名 金牛座

由於獨佔慾望太強，讓伴侶有種被綁住的感覺，因此選擇另尋其他感情。

第3名 獅子座

自恃甚高的獅子座，會覺得自己擁有獨一無二的完美條件，是這世界上最棒的女性。但也因為這份驕傲，使得另一半在外如何花心，自己都不會察覺到，甚至其實被當成了第二備胎，也是渾然不知。

第2名 巨蟹座

習慣為他人犧牲奉獻的巨蟹座，在感情中相當盲目，碰到喜歡的人，也會對缺陷視而不見。即使伴侶有許多可疑的舉動，像是加班、出差突然變多等等，也一樣不為所動，從而給了對方花心的機會。

第1名 雙魚座

個性純粹的雙魚座，只要戀人的一句「我真正喜歡的是你」，就可以原諒對方的一切不良行為。因此，不管被傷害了多少次，結果都還是願意相信對方，沒有動過分手的念頭。

日本

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