年輕人有假就休 主管酸沒職業道德 網：以為簽賣身契？

有些年輕人準時下班、有假就休。（取材自ingimage）

每個年級的職場生態都不一樣。現在八、九年級生的年輕人堅持平衡工作與生活，普遍追求準時下班、有假就休，不為公司做任何犧牲，給多少錢做多少事！而五、六年級生相較之下，則是比較任勞任怨，會為了公司而犧牲奉獻。對於年輕人的工作態度，你的想法為何？

一名八年級生上班族表示，自己的工作原則是，每天都準時下班、拒絕提供免費勞務的加班、有假就休，不為公司做任何犧牲，若遇到不合理的要求，會為自己的權益爭取到底。針對年輕人的工作態度，老主管感嘆道「年輕人缺乏職業道德、沒任感，只想到自己」，他回憶起過去，常在辦公室加班度過的夜晚。對於年輕人與資深老員工的工作態度差異，元氣網在「臉書 粉絲專頁」發文詢問大家的看法，引起多數網友討論，大部分網友都反對道德綁架的加班文化。

有網友是追求利益派，給多少錢做多少事。「在上班期間專心不摸魚混時間，而且沒有遲到早退常要請假紀錄，個人認為準時下班應該不為過」、「給多少錢做多少事，上班期間把工作完成，為何不能準時下班？加班？可以啊！加班費要算」、「好好上班，好好下班，好好生活」、「勞工 覺醒，不再慣老闆了！休想壓榨」、「正常吃喝休息，我領的是工作的精神心理賠償費」、「我只是讓老闆知道一分錢一分貨的效率，沒錯啊」、「領多少錢做多少事，錢到位我什都會」。

有網友反問，為公司犧牲，那公司又給多少福利 呢？「拿多少錢做多少事不是正常嗎？我是去工作又不是去賣命」、「只給香蕉當然請到的就是猴子囉」、「憑啥為公司犧牲？每天我付8小時的時間，公司付8小時薪資，有啥沒職業道德」、「不是年輕人不願意為公司犧牲，而是不願意白白犧牲。為公司犧牲把事情做好，公司賺錢的時候員工也沒有多分到，那幹嘛白白犧牲？」、「要人為公司奉獻，那也看公司給了員工多少？」、「如果老闆捨得分紅給員工，那我就願意奉獻心力給公司」、「有些老闆，可以開一瓶洋酒幾千元。對員工的幾百元加班費斤斤計較」。

有網友說時代不同年輕人觀念不一樣。「現代年輕人想法確實不同，主管要與時俱進才不會代溝」、「年輕人說你們不懂生活…」、「至今還是有一堆慣老闆，都幾世紀了？你以為還在僱長工賣人力？」、「是去上班又不是賣身， 休假是權利，工作交接好休假又什麼不對。時代變了，思維也要跟著調整啦」、「賺錢有數，生命要顧。一旦身體累垮，任何事都不用講，以前那一套愚忠的模式實在要淘汰了」、「年輕人辛勤的工作，國家卻給他們低薪高房價高物價的惡劣生存環境，看不到未來的年輕人到底要何去何從」。

但也有網友支持老闆觀點。「常告訴女兒，要易位思考。比老闆要求的多做一些，不會吃虧的！」、「職位不同、想法不同、角度不同、薪水更是不同」。

也有網友酸公司吃相難看，「遲到1分鐘扣薪水，加班要超過1小時才開始算」、「員工如果年底有分紅且很多，那就不一樣了」、「給的薪水也沒職業道德啊」、「只要錢到位，什麼犧牲都有」、「簽的是勞動契約，想找長工請簽賣身契」。

準時下班不加班的5方法

在追求準時下班、不加班的目標下，這裡有幾個方法可以幫助年輕人維持工作和生活的平衡：

1.有效時間管理：

優先處理重要的任務，合理分配時間，避免因拖延而需要加班。使用工作工具、行事曆和提醒功能，確保工作流程順暢。

2.設定界限：

學會在工作和個人生活之間設定清晰的界限。一旦下班，關閉工作郵件和訊息，專注於自己的休息時間。

3.合理規劃工作量：

與主管討論和協調合理的工作量，確保能在正常工作時間內完成任務。避免在短時間內承擔過多的工作。

4.提前準備：

提前做好計劃，確保會議和工作項目的順利進行，減少臨時加班的需要。

5.溝通和討論：

與主管和同事進行開放的溝通，分享自己的工作進度和時間表。如有需要，請求支援或重新調整工作分配。

這些方法可以幫助年輕人在保持工作效率的同時，確保有足夠的時間和精力來享受自己的生活。透過良好的時間管理和溝通，可以更好地平衡工作和個人需求。