大腦植晶片 失語20年中風婦說話了
「自然」(Nature)期刊23日發表兩項具里程碑意義的腦神經科學研究，其中，舊金山加州大學(UCSF)神經外科主任張復倫(Edward Chang)帶領的研究，結合在大腦表層植入晶片及人工智能算法，讓近20年無法說話、也不能運用四肢的中風婦女，得以使用「虛擬化身」再次表達心聲。
研究使用的腦機連接介面速度較過去快五倍，也更複雜，是大腦信號控制設備系統的重大進步。系統可根據大腦活動重建患者大腦信號譯成文字和聲音，以每分鐘78個單詞速度造句，研究使用約1000個單詞詞彙集，系統準確率約75%。張復倫表示，「我們現在看到，創造更自然更具體的溝通方式是可能的」。
張復倫出生在內華達州，父母張澤球和王薇來自台灣，是金山灣區活躍的社區領袖。
這項研究首度允許患者使用「虛擬化身」進行交流。現年48歲的患者安·江森(Ann Johnson) 18年中風前，是個健談的加拿大教師兼排球教練。她選擇使用有淡褐色眼睛、棕色頭髮的女性虛擬頭像來傳達她的說話；研究人員還以她20年婚禮上的演講錄音，來個性化這個化身的聲音。江森在寫給紐約時報的訊息中說：「這讓我覺得自己又是一個完整的人了。」
目前，江森的大腦表層晶片須以電線連接到電腦，張復倫研究團隊正在開發無線版本。研究人員希望，失語者最終可透過電腦圖像即時交談，傳達語氣語調、喜怒哀樂等情緒。
23日另一項發表在「自然」雜誌的研究，是由史丹福大學神經外科團隊進行。68歲、無法清晰說話的肌萎縮側索硬化症患者帕特·貝內特(Pat Bennett)，大腦外層更深處被植入四個傳感器。歷經四個月訓練後，系統以每分鐘約62個單詞速度將貝內特的大腦信號譯成文字；系統使用約12萬5000個單詞的詞彙集，準確率達76%。
史丹福大學神經外科教授、研究合著者亨德森(Jaimie Henderson)說：「此研究實現了真正流暢的對話，恢復與他人聯繫能力。」
不過，未參與研究的密西根大學腦機介面實驗室研究員哈金斯(Jane Huggins)及語音輔助技術專家梅蘭妮‧弗里德-奧肯(Melanie Fried-Oken)均表示，當腦機連接系統更能識別出參與者的神經活動，「讀心術」成為可能，將引發隱私問題。
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