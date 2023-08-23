重逢救命恩人太興奮 獅子狂奔「用臉剎車」撲懷裡撒嬌

一隻被野生動物保育團體救援的獅子，看到救命恩人前來探望，嗨翻狂奔到自己用臉剎車都無所謂，感人畫面在網路上瘋傳。（視頻截圖）

一隻被野生動物保育團體救援的獅子某天在收容所放風奔跑，竟看到當初自己的救命恩人前來探望自己，嗨翻狂奔到自己用臉剎車都無所謂，跌倒後立刻起身飛撲曾經的飼育員，感人的畫面在網路上瘋傳。 (圖/取自影片)

一隻被野生動物保育團體救援的獅子某天在收容所放風奔跑，竟看到當初自己的救命恩人前來探望自己，嗨翻狂奔到自己用臉剎車都無所謂，跌倒後立刻起身飛撲曾經的飼育員，感人的畫面在網路上瘋傳。 (圖/取自影片)

萬物皆有靈。一隻被野生動物保育團體救援的獅子某天在收容所放風奔跑，竟看到當初自己的救命恩人前來探望自己，嗨翻狂奔到自己用臉剎車都無所謂，跌倒後立刻起身飛撲曾經的飼育員，感人的畫面在網路上瘋傳。

墨西哥 一間野生動物保育組織「黑美洲虎白虎保育協會(The Black Jaguar-White Tiger Foundation)」多年來致力於拯救被惡質馬戲團及動物園 虐待的大型貓科動物，不少獅子、美洲虎被牠們救下後都被安置在收容所中，無憂無慮的過著下半輩子的貓生。

該組織之前貼出一段影片，收容所內一隻雄獅在放風的時候偶然見到自己的救命恩人賽里歐(Eduardo Serio)，賽里歐開心的呼喚牠過來，雄獅難掩開心的心情想要狂奔到賽里歐身邊給他抱抱，沒想到因為太開心跑步跑到失去平衡，整張臉在草地上「犁田」，但牠完全不在乎，立刻調整姿勢站起來，一個飛撲到賽里歐懷中，就像是在說「你終於來了，我好想你」。

賽里歐本身就是黑美洲虎白虎保育協會的創辦人，同時也是協會的飼育員之一，他的生涯中救下不少大型貓科動物，像是黑豹、花豹、獅子及老虎等，到牠面前都變成了跟家貓一樣溫順的模樣，而這隻熱情飛撲他的獅子也是當初牠救下的孩子。

影片在網路上瘋傳，網友留言表示「就算是猛獸牠也知道哪些人類真的對自己好」、「萬物皆有靈，猛獸也是會報恩的」、「好羨慕這種能博得大貓信任的人，獅子在這位老兄面前完全就是溫順的小橘貓一隻」、「完全不是萬獸之王了，而是可愛的小貓咪」。