我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多賣金條 幾小時就搶光 華人認為超划算

一洲焦點／普里格津被做掉 普亭有仇必報

5歲黃金獵犬首次當保母 慘被熊孩子咬鼻「人類好可怕」

聯合新聞網／ 即時報導
黃金獵犬「賓士」有時會擔任專業的「陪吃專員」。（視頻截圖）
黃金獵犬「賓士」有時會擔任專業的「陪吃專員」。（視頻截圖）

YouTube頻道「店長おすすめ」時常分享五歲黃金獵犬「賓士」（ベンツ）的可愛日常，這天賓士家來了一位特別的「短期住戶」，是飼主受委託照顧的寶寶「禪君」（ゼン），第一次接觸嬰兒的賓士與熱情可愛的禪君從一開始的陌生到後來的相親相愛，一人一狗的溫馨互動過程融化不少網友的心。

從影片中可以看到，第一次擔任保母這個重責大任的賓士，初見到禪君時會害羞的躲在遠處偷偷觀察，但對所有事物都富有好奇心的禪君卻完全不怕這隻對他而言體型超大的狗狗，不僅會主動接近，甚至還大膽的咬了一口賓士的鼻子，而隨著相處與時間逐漸打開心房的賓士也會默默嗅聞著這個小嬰兒的味道，感情快速升溫的模樣讓主人看了都又驚又喜。

飼主表示，因為禪君正處於難以受控的年紀，對環境敏感且活潑的他在吃飯的時候偶爾會鬧脾氣，這時個性溫和的賓士聽到哭聲就會默默出現並待在旁邊提供「無聲的陪伴」，兩個小寶貝的互動既像父子又像兄弟。

影片被分享到網路上後，累積超過59萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言直呼「禪君跟賓士都好可愛喔～」、「賓士穩重的臉看起來就相當可靠呢」、「安靜的狗狗看起來總是充滿善意」、「黃金獵犬與小嬰兒是最夢幻的家庭組合」、「黃金獵犬應該跟誰都能相處得來吧？」、「被咬鼻子也沒有反應，賓士好呆呀。」

黃金獵犬「賓士」與寶寶相處融洽。（視頻截圖）
黃金獵犬「賓士」與寶寶相處融洽。（視頻截圖）

上一則

1天可打幾次手槍？射精幾次會出血？自慰常見的5迷思

延伸閱讀

中國電池產業鏈大舉前進歐洲 日、韓、東南亞也在列

中國電池產業鏈大舉前進歐洲 日、韓、東南亞也在列
「音樂大師」假鼻子爭議 伯恩斯坦子女：父親不會在意

「音樂大師」假鼻子爭議 伯恩斯坦子女：父親不會在意
帶到家中洗劫 華男與共謀冒充FBI綁架、持槍搶劫

帶到家中洗劫 華男與共謀冒充FBI綁架、持槍搶劫
中國3大豪車品牌BMW、賓士、奧迪 上半年銷量回暖 逼近110萬輛

中國3大豪車品牌BMW、賓士、奧迪 上半年銷量回暖 逼近110萬輛

熱門新聞

三星座最容易發財。示意圖。（路透）

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

2023-08-16 20:47
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13
這三個星座最容易相信別人！（ingimage）

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

2023-08-22 23:10

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良

3星座最容易相信別人：牡羊單純、獅子沒心機、這個星座太善良
「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「好聲音」黑箱狂爆 男歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓