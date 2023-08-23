5歲黃金獵犬首次當保母 慘被熊孩子咬鼻「人類好可怕」

黃金獵犬「賓士」有時會擔任專業的「陪吃專員」。（視頻截圖）

YouTube頻道「店長おすすめ」時常分享五歲黃金獵犬「賓士」（ベンツ）的可愛日常，這天賓士家來了一位特別的「短期住戶」，是飼主受委託照顧的寶寶「禪君」（ゼン），第一次接觸嬰兒的賓士與熱情可愛的禪君從一開始的陌生到後來的相親相愛，一人一狗的溫馨互動過程融化不少網友的心。

從影片中可以看到，第一次擔任保母這個重責大任的賓士，初見到禪君時會害羞的躲在遠處偷偷觀察，但對所有事物都富有好奇心的禪君卻完全不怕這隻對他而言體型超大的狗狗，不僅會主動接近，甚至還大膽的咬了一口賓士的鼻子，而隨著相處與時間逐漸打開心房的賓士也會默默嗅聞著這個小嬰兒的味道，感情快速升溫的模樣讓主人看了都又驚又喜。

飼主表示，因為禪君正處於難以受控的年紀，對環境敏感且活潑的他在吃飯的時候偶爾會鬧脾氣，這時個性溫和的賓士聽到哭聲就會默默出現並待在旁邊提供「無聲的陪伴」，兩個小寶貝的互動既像父子又像兄弟。