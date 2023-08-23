1天可打幾次手槍？射精幾次會出血？自慰常見的5迷思

一天可以打幾次手槍？專家指出，偶爾打手槍對身體有益無害；圖為示意圖。（取材自ingimage）

「一天可以打幾次手槍？射精幾次會出血？」這是許多男性好奇的問題，對此，台灣性學博士許藍方表示，若只有打手槍不射精「一天要打幾次手槍沒有人管你」，但若有射出精液，她建議1天最多不要射超過3次，一旦超過恐只射出血精或空氣。而常自慰會成癮？對健康有危害？胸腔暨重症專科醫師黃軒也解惑自慰常見5迷思。

許多男性血氣方剛，一天要打手槍好幾次洩慾，日前也有一名男子一天手淫9次到暈倒的新聞。究竟一天可以打幾次手槍？射精幾次會出血？對於此疑惑，許藍方表示，要從兩個面向來分析狀況：

情況1：打手槍但不射精

若你打手槍了但沒射精，在不射精的前提下，「一天你要打幾次手槍沒有人管你」。如果每一次自慰結束，都是歡愉滿足就好，但她不解「以邏輯上來說，如果你1、2次結束後就可以開心滿足了，你為什麼還要4、5、6、7次呢」？

情況2：打手槍且有射精

若你打手槍了且有射精，也就是如果你每次都有精液射出的前提下，最多就是打手槍3次，她表示「我不覺得有第4次了」，因為第3次精液量只剩第1次一半，「精液量都已經沒了，第4次如果還要再射，有些人就會開始射空氣」，有些人則會只感受到骨盆底肌開始收縮，但只射得出空氣；有些人甚至會在多次射精後，造成輸精管等管路收縮導致出血「而射出血精」。

許藍方呼籲，其實你只要慾望有被滿足就好了，基本上只要1到2次就能獲得滿足感，不需要透過追求3、4、5、6次，來告訴大家「我是男人、我一天可以很多次、我很強我很厲害」，她表示男人的厲害不需要用次數來證明，因為這個次數只會讓你不舒服，而且有可能是你「身心生病」的前兆。

許藍方直言，通常會一天打手槍很多次，是發生在剛接觸性、對「性」覺得很新鮮的年輕人身上，若你已經習慣或知道性是怎麼一回事，仍出現一天多次打手槍的行為，就得好好思考打手槍結束後的心情開心與否，以及你為什麼要打手槍？是一種強迫的儀式感？還是壓力的發洩；若打手槍對你來說不是慾望滿足，而是壓力發洩，就得思考你的身心是否出問題。

而究竟一天可以打幾次手槍呢？許藍方表示「這個問題沒有答案，都取決於你為什麼要打？還有你自慰完的感覺是什麼？」，而這個答案只有自己知道。

自慰的５大迷思

許多男性從小到大都有自慰（打手槍）的習慣，常自慰會成癮嗎？對健康有危害？可以改善早洩問題？胸腔暨重症專科醫師黃軒解惑自慰常聽到的５大迷思。

迷思1：忍住不手淫，會提升男性雄風分泌？

忍住不手淫，可以提升男性雄風分泌嗎？這是錯誤的迷思。

黃軒表示，一項研究指出「一周不手淫，會使雄性激素睾丸激素增加45.7% ，但在第8天，又恢復到原來的量。」

而另一項研究發現，也証實手淫者和禁慾者，他們體內睾丸激素含量，其實幾乎沒有差異。因為我們人類的睾丸激素的量，也會受飲食和運動的影響，不會僅因手淫，改變睾丸激素的雄風分泌。

迷思2：手淫，可以改善早洩問題嗎？

常常聽男生流傳，手淫可以改善他們的早洩行為！這是錯誤的迷思。

黃軒指出，一項研究報告稱，其實手淫前後3週內的射精時間，並沒有延遲或縮短變化，因此手淫不會改善早洩問題。

迷思3：手淫的頻率，多少次才正常？

手淫次數，怎樣才算是「正常」？黃軒表示，一則2002年發表，針對223位匿名的男大生所作的調查，他們平均一個月自慰12次，不過不表示這頻率就是「正常」，正常還得考慮除了次數以外的其他因素。

所以，專家們對於手淫次數沒有一個確切的定義，一週或一天中手淫幾次就算過度。所以無論你一個月手淫多於或少於這個次數，都無關性生活的好壞或者對錯。

迷思4：手淫會成癮嗎？對健康有危害嗎？

黃軒表示，手淫，本身對健康的危害很小，但「手淫成癮」確實也是存在的。

當你手淫時，大腦中會釋放多巴胺和血清素等神經遞質，從而刺激獎賞系統，讓你得到快感。如果手淫的頻率變得過高，大腦對多巴胺和血清素的反應閾值會很高，一點點或輕輕地就感受不到快樂和滿足感。這也出現了愈來愈多變態性行為或高刺激的行為，才能滿足性行為的快感！

迷思5：手淫，是一種心理疾病嗎？

有人說，手淫是一種心理疾病，這是錯誤的迷思。

黃軒表示，正常的手淫，真的不是一種疾病。相反地，手淫和較健康的生理、心理狀態有關，像是自尊心會增強，也比較不容易罹患前列腺癌。研究人員發現，從公衛角度來看，手淫能減少一個人去擁有多性伴侶的數量，也降低感染性病風險。

看完以上2位專家替大家解惑關於「手淫」的疑問及迷思，你是否更了解你的「小弟弟」，其實自慰是一種正常的生理需求，偶爾打手槍對身體有益無害。而次數則是剛剛好就是最好，不要認為男人次數過多就是很強很厲害，以免一旦超過恐只射出血精或空氣，讓身心都受到傷害。