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直播／印度「月船3號」 成功登陸月球南極

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直播／全球屏息 印度「月球飛船3號」登陸月球南極

編譯徐榆涵／即時報導
印度「月球飛船3號」預計於當地時間22日晚間6時04分（約台灣時間晚間8時34分）左右登陸月球南極，有望成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。(歐新社)
印度「月球飛船3號」預計於當地時間22日晚間6時04分（約台灣時間晚間8時34分）左右登陸月球南極，有望成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。(歐新社)

印度「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）預計於當地時間22日晚間6時04分（美東時間22日早上8時34分）左右登陸月球南極，有望成為繼俄羅斯、美國和中國之後，第4個成功登月的國家。

印度2019年的登月計畫以失敗告終，這是第二次登月任務。在此之前，俄羅斯睽違50年來的首次登月任務也原定登陸月球南極，卻在接近目標時墜毀。

前印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）表示，太空船登陸艇傳回來的最新照片都在在顯示，這趟行程的最後階段將會成功。

席萬21日向法新社說：「這帶我們一些鼓勵，讓我們有信心能毫無問題地完成登陸任務。」稱已從4年前的失敗中汲取教訓並進行修正，有信心會一切順利。

來源：ISRO Official

搭載月球飛船3號的火箭於約6周前在成千上萬歡呼的民眾前發射升空，但比1960和1970年代的阿波羅任務花了更久時間才抵達月球，當時阿波羅任務僅在短短幾天內便抵達月球。

印度使用的火箭比美國當時使用的火箭威力要小得多，月球飛船3號是靠先繞行地球數次來增加速度，再進入月球軌道展開為期1個月的行程。

ISRO在南部城市班加羅爾的控制室進行現場直播，民眾可以在ISRO的YouTube頻道或網站上觀看。

印度 太空 俄羅斯

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