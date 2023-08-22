我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

23年來新高…30年房貸利率站上7.48% 購屋族叫苦

去哪了？習近平無故缺席金磚論壇 各方揣測

日本搭電車「1動作」惹火在地人 留學生被罵「惡劣的中國人」

聯合新聞網／ 即時報導
中國一名留學生在日本搭電車時翹著二郎腿，一旁的日本大媽疑似因看不順眼，便處處找她麻煩。示意圖，非新聞當事人。（本報資料片）
中國一名留學生在日本搭電車時翹著二郎腿，一旁的日本大媽疑似因看不順眼，便處處找她麻煩。示意圖，非新聞當事人。（本報資料片）

每個國家的風俗民情大不同，出國前應先了解當地文化差異，避免不慎踩到對方的地雷。日前，一名赴日留學的中國學生搭電車通勤，因車廂內的乘客不多，她便自然地翹起二郎腿，不料一個簡單的動作卻惹怒一旁的日本大媽，大媽不僅拿包打她、拿手機拍照，甚至以教訓的口吻罵她是「惡劣的中國人」，讓該名留學生相當錯愕。

中國一名在日留學生於「小紅書」分享經過，一日早上她與朋友一起搭電車，因當時車廂很空，她便在座位上翹起二郎腿。然而，這個舉動卻惹火一名途中上車的日本大媽，大媽疑不滿留學生在車內翹腳，逕自走到她面前後，就用手上的包敲打留學生的膝蓋，接著更直接拍她肩膀，要求把腿放下來。

留學生表示，一開始以為大媽是不小心打到她，所以未多加理會，且經提醒後她也立刻把腳放了下來，也跟她說了「不好意思」。豈料大媽卻變本加厲，先是當著她們的面拿手機出來拍，被要求刪照後還忿忿不平，仗著「教育他人」的立場直接嗆她們是「惡劣的中國人」，隨後就坐到一旁的座位，當作什麼事也沒有發生一般，讓留學生相當傻眼。

留學生在文中吐露心聲，「我確實不知道日本電車上不能翹二郎腿，我一開始確實以為是我的問題，就說了對不起，但後面越想越覺得她（大媽）是故意的，明明車上有位置、也很空，為什麼一定要站我面前呢？」，她不能諒解大媽將搭車禮儀的差異上升到國家問題，無奈地在網路上求問其他網友的解決方法。

聽從網友的建議，事後留學生向當地警方通報此事，警察指出大媽不僅主動對乘客出手、出言侮辱，甚至還偷拍他人，行為已明顯越矩，將會追查本人，並要求對方刪照、道歉。而針對電車上是否能翹二郎腿，警察表示這是禮儀的問題，目前並沒有明列規定不可翹腳，可在不影響他人的情況下，選擇自己習慣的方式。

留學生 日本 教育

上一則

西雅圖「暴龍短跑賽」太搞笑了吧 夏威夷這隻贏得冠軍

下一則

誰還需口譯？Meta發布可數十種語言互譯的AI模型

延伸閱讀

日本百歲人瑞 獲金氏紀錄認證最年長女性美容顧問

日本百歲人瑞 獲金氏紀錄認證最年長女性美容顧問
日本動畫大師山本二三去世 曾任螢火蟲之墓藝術總監

日本動畫大師山本二三去世 曾任螢火蟲之墓藝術總監
不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海

不顧漁民反對 日相岸田宣布：核汙水8/24起排海
日排廢核水 港日本料理店半數面臨倒閉 估生意跌7成

日排廢核水 港日本料理店半數面臨倒閉 估生意跌7成

熱門新聞

三星座最容易發財。示意圖。（路透）

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

2023-08-16 20:47
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
圖為朋友相聚示意圖。（ingimge）

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

2023-08-22 02:31
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50
有些人即使面臨困難也不會輕言放棄，依舊不屈不撓地向前邁進，不到成功前絕不停下腳步。示意圖。(取材自ingimage)

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

2023-08-15 21:20
韓孝周為了保護孩子心力交瘁。(圖：Disney+提供)

「異能」再創韓劇天花板 5大看點逼宮「魷魚遊戲」

2023-08-21 13:13

超人氣

更多 >
誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你

誰最沒義氣？B型天生仗義、O型樂於助人、這血型認識多年也不幫你
網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺