抓到未婚妻出軌 義富豪在訂婚派對上演講公開她「偷吃名單」

賽格雷在訂婚派對上公開女友的「偷吃名單」，女友在旁看來一臉驚慌。(影片截圖)

義大利 一名百萬富翁本來為了慶祝訂婚舉辦派對，不料後來男方疑似發現女方出軌，直接在派對上用演講「公開偷吃名單」，讓女友驚慌失措來不及反應，參與的賓客也都超級尷尬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，64歲的賽格雷（Massimo Segre）是一名百萬富翁，在義大利經營銀行。近期他宣布將跟47歲的女友克莉絲汀娜（Cristina Seymandi）步人婚姻，為此還特地舉辦一場奢華的訂婚派對，想不到後來這場訂婚派對卻成了克莉絲汀娜的「大型社死現場」。

原來克莉絲汀娜疑似出軌被男友發現，原本應該是準新郎對女友表達愛意的演講，就被賽格雷用來公開女友的偷吃行徑。他在派對上說：「我要給克莉絲汀娜愛的自由，也就是去愛另一個人的自由。對方是一名知名律師，比起我她更關心他……親愛的克莉絲汀娜，我知道妳在精神跟肉體上有多愛他」。

賽格雷甚至爆料，自己知道除了這名律師之外，她還跟另一名熟識的實業家有一腿。他心痛地說，要在訂婚派對上公開這件事讓他感到非常失望，心都碎了。不過既然去希臘小島的錢都付了，那就讓女友跟小王去吧。

這段影片在網路上瘋傳，克莉絲汀娜表示自己收到許多死亡威脅留言。她指控賽格雷這種行為是「心理暴力」且損害她的名譽，將對已成前男友的賽格雷採取法律行動。

來源：Rai