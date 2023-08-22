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屋頂驚見「紅黑條紋巨蟒」探頭？女嚇壞報警 消防員傻眼：這不是蛇

聯合新聞網／ 即時報導
一名女子日前在自家屋頂上發現詭異的紅棕色不明生物，以為是家裡被巨蟒入侵，立刻打給警消請求他們幫忙抓蛇，結果沒想到警察趕來之後發現根本就不是蟒蛇，而是長得像蟒蛇的混凝土。 （取材自臉書「Polizei NRW Rhein-Kreis Neuss」）
一名女子日前在自家屋頂上發現詭異的紅棕色不明生物，以為是家裡被巨蟒入侵，立刻打給警消請求他們幫忙抓蛇，結果沒想到警察趕來之後發現根本就不是蟒蛇，而是長得像蟒蛇的混凝土。 （取材自臉書「Polizei NRW Rhein-Kreis Neuss」）

這真的會嚇死人。一名女子日前在自家屋頂上發現詭異的紅棕色不明生物，以為是家裡被巨蟒入侵，立刻打給警消請求他們幫忙抓蛇，結果沒想到警察趕來之後發現根本就不是蟒蛇，而是長得像蟒蛇的混凝土。

綜合媒體報導，德國北萊茵西伐利亞州(North Rhine-Westphalia)一名女子在當地時間17日在自家屋頂上看到一條又粗又大的蟒蛇，該條蛇身上有著紅黑色的花紋，看起來就像是有毒的蟒蛇，女子嚇壞趕緊報警，希望警察可以幫忙來捉大蟒蛇。警方先收到了女子傳來的蟒蛇照片，認定這應該是沒見過的品種蟒蛇，立刻出動警力與消防員來到女子的家中。

不過等到警消趕往現場後卻大傻眼，警察與消防原跟女子借了梯子爬上屋頂，發現這條巨蟒竟然不會動，仔細看之後才發現這根本不是蟒蛇，而是泡沫混凝土，這讓報案女子當下十分哭笑不得，尷尬地說因為她只是從遠處觀察到，沒有確認到底是不是真正的蛇就報案了。

當地警方表示，雖然這次是一起誤認泡沫混凝土為蛇的烏龍事件，但民眾千萬不要因為害怕出糗就不報案，畢竟每一次報案都是代表可能會陷入危險的狀況，寧可錯報也不要真的遇到大事情還不報案，請民眾不要擔心這樣做會浪費社會資源。

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