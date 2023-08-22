我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴菲特3萬元買房 65年後漲到144萬元

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 官兵全數罹難

iPhone 15將在9月發表 蘋果有機會首度拿下全球出貨量冠軍

編譯劉忠勇／綜合外電
圖為蘋果去年9月發表的 iPhone 14 系列手機，今年將於9月18日發表新機。(路透)
圖為蘋果去年9月發表的 iPhone 14 系列手機，今年將於9月18日發表新機。(路透)

在銷量低迷的智慧手機市場，蘋果公司（Apple）或許有機完成另一壯舉。分析師認為，新款iPhone 15系列手機有可能在今年首度成為全球智慧手機出貨量冠軍。

消費者換機的時間拉長，這是Counterpoint Research 團隊預預今年整體出貨量會下降6%至11.5億支的原因之一，這將是十年來的最低水準。

不過，Counterpoint北美研究總監Jeff Fieldhack發布新聞稿說：「但我們對[第4季]倒是興緻勃勃，因為 iPhone 15上市，是電信營運商搶奪高階用戶的一個窗口。」

Fieldhack推測，由於目前有大量的iPhone 12用戶到了升級換新的時候，「促銷會非常積極，使蘋果處於有利形勢」。

Counterpoint指出，高階智慧手機市占率一直在上升，中國即是實現這一趨勢的地區。蘋果著重高階市場，預預料9月推出iPhone 15系列產品，可能在同月稍晚或10月初即開始銷售。

據Counterpoint預測，蘋果將因此有史以來距銷量冠軍寶座只有咫尺之遙。Fieldhack說：「我們所謂的差距幾乎就只有幾天的銷量而已。只要蘋果不會像去年那樣遇到生產問題，目前來看奪冠只在咫尺之間。」

三星電子是去年出貨量的冠軍 ，今年第1季仍穩居龍頭。據集邦科技估計，三星首季智慧手機產量達6,150萬支，蘋果共計5,330萬支。

iPhone 三星 Apple

上一則

美就業市場降溫 新進員工年薪大砍1萬元

下一則

可愛又耐用 蘋果iPhone 15推「粉紅色」Type-C編織充電線 3色模樣曝光

延伸閱讀

料理功夫／佛手瓜燉蘋果排骨湯

料理功夫／佛手瓜燉蘋果排骨湯
iPhone 15將亮相 快充大躍進 卻因3問題會減產

iPhone 15將亮相 快充大躍進 卻因3問題會減產
智慧手機出貨 探10年新低

智慧手機出貨 探10年新低
iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢

iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢

熱門新聞

三星座最容易發財。示意圖。（路透）

3星座最容易發財：他是「隱形的富豪」天生就是老闆命

2023-08-16 20:47
圖為說話白目被排擠示意圖。（取材自ingimage）

哪個血型最不識相？B型放飛自我、這血型是察言觀色高手

2023-08-18 20:10
三個星座「懶女孩」你上榜了嗎。（Getty Images）

3星座女「超級懶惰」外表光鮮亮麗 在家邋遢到不行

2023-08-14 01:18
儘管越來越多公司透過AI進行內容創作，但對於下列工作的需求卻也與日俱增，包括人類作家編輯文稿、撰寫SEO（搜尋引擎優化）最佳化的部落格文章及創意計畫的腳本草稿，且很多工作可遠距完成。美聯社

這項工作可以遠距上班、不需要學位且時薪250美元

2023-08-14 15:32
有些人即使面臨困難也不會輕言放棄，依舊不屈不撓地向前邁進，不到成功前絕不停下腳步。示意圖。(取材自ingimage)

4星座堪稱「打不死的小強」 他一身傲氣反成優勢

2023-08-15 21:20
圖為發脾氣示意圖。(取材自ingimage)

什麼血型是易怒體質？O型自走砲 、這型像火山積蓄能量

2023-08-20 02:50

超人氣

更多 >
閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人

閉眼「一切交給上帝」 新州女在曼哈頓闖紅燈撞7人
6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋

6.8萬買「好聲音」導師轉身？潘瑋柏「椅子自動轉」網炸鍋
延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤

延長使用壽命 清潔廚刀別犯三錯誤
爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？

爆私生子傳聞後首同框 梁朝偉、劉嘉玲台下零交流？
華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬

華人家政阿姨好勵志 來美11年後創業 月入過萬