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新車價狂飆 民眾得花42周薪資 二手車行情也走高

編譯周芳苑／綜合21日電
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)

美國汽車價格近來大漲，但種種因素下，強勁漲勢恐難維持，五年前十幾款新車單價不到2萬元，今年僅剩下日系廠商三菱(Mitsubishi)掀背車Mirage；根據專為汽車業提供服務的Cox Automotive，對一般美國人來說，如今買新車大約要花42個星期的薪資，疫情前約需要33周薪資。

華爾街日報報導，車價飆漲加上利率走高讓買車更是難上加難；根據Cox，目前新車車貸利率9.5%、平均月付750元以上，二手車車貸利率更超過13.7%；信評公司Experian稱，過去三年車貸平均借貸期約為六年。

美聯社報導，根據Cox Automotive的調查，Mirage於十年前進入美國市場，最新款上個月的平均售價為1萬9205元，在上半年全美售出的770萬輛新車中，Mirage只有5300輛；雖然也有極少其他車型訂價低於2萬元，但加上運費等費用，都超過2萬元，而10萬元以上的車輛多達32款。

華爾街日報指出，二手車也行情走高，平均約2萬7000元，較疫情前上漲30%以上。

由於購車開銷上漲，經季節因素調整後的嚴重拖欠車貸金額創至少2006年以來最高紀錄，但就業市場強勁。理財業者Angel Oak Capital Advisors經理特里克(Clayton Triick)說，拖欠情況通常隨著失業率高而嚴重，如今失業率低但車貸嚴重拖欠，堪稱罕見。

疫情期間，供應鏈限制汽車供應量、消費者得到政府紓困金而使存款增加，汽車公司往往主打較昂貴的車款和配備；如今業者持續漲價，通用汽車(GM)最近一季售價較去年同期上漲3%、達5萬2000元。車廠及經銷商雙雙受惠。

但已有跡象顯示，車市目前榮景恐難持續。假如消費者抵制價格上漲，銷售成長力道可能減緩，尤其是利潤豐厚的昂貴車款，二手車行情漲勢也可能趨緩。

許多去年在行情高點貸款買車的人已開始感受到還款吃力，史坦普全球(S&P Global)上周發布分析報告顯示，去年上半年信用不佳借款人車貸違約和拖欠情況與2008年持平或更嚴重。

在學貸暫停還款優惠本月屆滿之際，恐更加劇車貸借款人手頭吃緊的情況；根據信用報告機構TransUnion，超過三分之一背負學貸的人在疫情期間舉借車貸。

二手車價格慢慢重回合理價位、待售庫存逐漸回增，目前全美二手車經銷商單價最高1萬元車輛銷售期為32天，單價至少3萬5000元的銷售期為55天。

日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。...
日本三菱汽車最新掀背式小型車Mirage是美國市場上唯一售價在2萬元以下的汽車。(美聯社)

二手車 疫情 利率

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