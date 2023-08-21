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旅美熊貓「小奇蹟」3歲生日 華盛頓遊客爭睹牠嗑蛋糕

新華社／華盛頓21日電
旅美大熊貓幼崽「小奇蹟」迎來3周歲生日。華盛頓國家動物園給「小奇蹟」舉辦了生日派對。 （中新社）
旅美大熊貓幼崽「小奇蹟」迎來3周歲生日。華盛頓國家動物園給「小奇蹟」舉辦了生日派對。 （中新社）

華盛頓史密森學會國家動物園出生的雄性大熊貓幼崽「小奇蹟」21日迎來3歲生日。

當天上午，飼養員們把專門為「小奇蹟」設計和製作的多層水果蛋糕送到庭院裡。「小奇蹟」慢悠悠地走到蛋糕旁開始愜意享用。在場遊客齊聲為「小奇蹟」唱生日快樂歌。

據介紹，蛋糕頂部醒目的數字「3」由冰凍稀釋蘋果汁和菠蘿汁製成，蛋糕上點綴著蘋果、紅薯、胡蘿蔔和竹子，還塗抹上紅薯泥、胡蘿蔔泥和蜂蜜等。

專程從維吉尼亞州東南部趕來的傑米·奎克衣服上印著「小奇蹟」吃竹子的照片。她說，大熊貓非常可愛，她特別喜歡大熊貓，「小奇蹟」是她的最愛，期待未來有機會去中國看大熊貓。

史密森學會國家動物園和生物保護研究所主管布蘭迪·史密斯說，「小奇蹟」很健康，過得很開心，體重已經超過200磅（約91公斤）。自出生以來，「小奇蹟」給人留下許多美好回憶。

史密森學會國家動物園位於華盛頓市西北部，1972年4月迎來首批中國大熊貓「玲玲」和「興興」。2000年底，雌性大熊貓「美香」和雄性大熊貓「添添」抵達該動物園。旅美期間，「美香」先後誕下4隻健康大熊貓幼崽，包括2020年8月21日出生的「小奇蹟」。

去年，史密森學會國家動物園舉行了一系列活動慶祝大熊貓抵達美國50周年。

遊客在動物園觀看大熊貓幼崽「小奇蹟」過生日。（新華社）
遊客在動物園觀看大熊貓幼崽「小奇蹟」過生日。（新華社）
旅美大熊貓幼崽「小奇蹟」迎來3周歲生日。華盛頓國家動物園給「小奇蹟」舉辦了生日派...
旅美大熊貓幼崽「小奇蹟」迎來3周歲生日。華盛頓國家動物園給「小奇蹟」舉辦了生日派對。 （中新社）

動物園 維吉尼亞州

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