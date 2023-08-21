3星座「完美到沒朋友」摩羯一股腦向前衝 這星座表面疏離實則求關注

有些人因過於追求完美，導致旁人不敢輕易接近，完美的人生缺少了友誼的光輝。(示意圖，ingimage)

人類社會演化至今，依靠的是緊密的人際互動，身處在這個群居社會，或多或少都需要社交，不過有些星座的人由於過度追求完美，常使旁人因此怯步，不敢輕易靠近，因此在他們近乎完美人生中，獨獨缺少了友誼的這一環，而《搜狐網》指出有三個星座雖看似完美無暇，卻也少了友誼的光輝加持，下面便來看是哪三個星座吧！

處女座

處女座的內心就如同鏡子般明亮透徹、一絲不苟，因此他們大多從容自信，完美得幾乎無瑕疵。不過也因此他們對自我的要求極高，總是事事追求完美，對自己嚴苛至極。

而當旁人與處女座的人相處時，可能會覺得步步驚心，言行舉止都須十分留意，以免打破他們的完美世界。而處女座的高標準也使與人交心這件事變得困難，因為很少有人符合他們眼中的完美標準，這也導致他們寧願孤獨地站在高處、遠離人群，也要守護心中的完美。

天秤座

天秤座的人內心如同秋水般清澈、寧靜，高貴的氣質襯托出女王氣場十足。不過正因他們優雅外表帶來的假象，遮擋住他們內心解不開的矛盾與糾結，因此與他們相處時，旁人會感到莫名的壓力，認為應以禮相待，並斟酌用語，以免觸犯到他們。

天秤座的人希望自己在外人前能始終保持高貴、優雅，這也使得他們在團體中難以表達內心的真實感受，所以為了維持形象，他們可能會在人前裝得高高在上，疏離身旁親近的人，事實上他們的內心卻獨自承受了極大的孤獨。

摩羯座

摩羯座人的內心如冰山般堅硬冷靜，他們做事腳踏實地，一心追求目標從不言敗，他們內心滿是深切的渴望與夢想，對於想追求的事物有著十足野心，因此在與他們相處時，每一步行動都需要先和他們溝通，力求行動合拍，以免引他們不滿。

摩羯座固執的堅持使得他們難以在短時間內輕易改變，因為他們相信只有不停努力，才能追求內心的目標。所以，當他們鎖定目標時，往往會一股腦地向前衝，但也因此時常忽略身邊的人和事。

《搜狐網》表示，或許他們會因為過於追求完美而難與友聚，也因過於堅持高標準而與人疏遠，然而，既然人是情感動物，便無法避免內心的紛紛擾擾。因此在他們表面的「完美」與「高冷」下，肯定仍存在著一顆渴望溫暖和理解的心。