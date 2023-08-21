好想吃薯條 3歲童午睡醒來肚子餓「逃家600m」衝麥當勞

瑪莉莎後來才得知，艾登竟是因為肚子餓想吃薯條雞塊，才會偷跑至麥當勞。（路透）

威斯康辛州 近日發生了一起詭異的失蹤案件。有一名23歲的母親瑪莉莎（Marissa Phiffer）在某天午睡醒來時，發現年僅3歲的兒子艾登（Aiden）竟不在家中，就連住家附近也不見其人影，於是焦急地向警方報案求助。所幸，警方在調查後發現，艾登純粹是為了吃最愛的薯條、雞塊，才會偷跑出門至離家600公尺遠的麥當勞 。

根據每日郵報報導，瑪莉莎近日在TikTok 上傳了一段影片，講述她平時都會與子女一起睡午覺，然而日前某天醒來時，卻發現兒子竟離奇失蹤，且不論是家中的各個角落、附近的街道，都始終看不到兒子的身影，讓她焦急地打電話報警求助。

警方接獲報案後，立刻派員來到瑪莉莎的家中，並在經過照片指認後，迅速鎖定了艾登的位置。警方告訴瑪莉莎，其實早在她報警前，就已經有熱心路人發現艾登獨自待在離家600公尺遠的麥當勞，因為擔心艾登走失，故拍照向警方報案。

瑪莉莎在得知兒子的下落後，立刻開車抵達麥當勞，沒想到在詢問後才得知，艾登是因為「肚子餓」的關係才會偷跑出門，且為了吃到最愛的薯條與雞塊，才會獨自走到麥當勞。為了化解尷尬，瑪莉莎只好幫艾登點了一份兒童餐，並決定在家中大門裝上兒童安全鎖，確保未來不會再發生類似事件。

好想吃薯條！3歲童午睡醒來肚子餓 下秒「逃家600m」衝麥當勞

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