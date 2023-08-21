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飯店內洗澡愈洗愈臭？女驚覺花灑有恐怖異物 還沖過嘴巴

聯合新聞網／即時報導
一名女子在飯店內洗澡時，驚覺臭味，猛然一看，才發現花灑上黏有異物。圖為示意圖，與該起事件無關。（取材自Ingimage）
一名女子在飯店內洗澡時，驚覺臭味，猛然一看，才發現花灑上黏有異物。圖為示意圖，與該起事件無關。（取材自Ingimage）

中國媒體大江新聞近日報導一名馬姓女子入住江蘇杭州市一家飯店時，在洗澡時突然覺得愈洗愈臭，抬頭一看，才赫然發現事出有因，飯店浴室的花灑上竟留有兩團疑似已乾硬黏著的糞便，讓她在頻頻作噁的同時，意識到還曾用花灑傾洩而下的水洗過嘴巴。

馬姓女子遭遇這般噁心情事後，向飯店經理客訴，原本飯店已承諾當晚房錢免付，但因發現女子已沖洗過內褲，被疑整起事件似乎是自導自演，且對方還因此索求10萬元人民幣，覺得對方在敲詐勒索。

女子表示，的確洗過褲子，但並非是在浴室內洗的，且糞便似乎已乾，應是上一位客人留下的。她並進一步說：「這個廁所我女兒小便過，但是當天說是沒有大便過，而且洗澡區域沒人進去過，我覺得應該是上一個客人留下的，酒店都沒有檢查過，我現在要求媒體曝光酒店，然後賠禮道歉，不需要賠償」。

女子解釋，由於近日家中空調已壞，夏天燥熱難耐下，與家人便以234元人民幣入住自宅附近的公寓式飯店。隨後在房間廁所洗澡時發生一件讓她無法接受的事情：「我打開手持花灑洗臉，還沖了嘴巴，當時覺得水的味道很臭，愈沖愈覺得味道特別重，我一看花灑上面都是大便。」

從女子提供攝得的花灑照片上，明顯看出花灑噴頭上黏著兩團硬幣大小般的糞便，由於糞便已乾，看起來就像是兩塊黑色異物。

飯店經理為此向前一名住客詢問住房經過：「他說和朋友待了差不多四、五個小時，當時還和我們說提前退房能不能退點錢，我還說退不了。肯定上過廁所，有沒有進浴室這個我沒問。」飯店清潔人員則表示，浴室間包括花灑、排水孔和玻璃皆有擦拭乾淨，並未如馬姓女子發現的那般黏有異物。

由於飯店與女子兩方各執一詞，女子還要求可驗DNA，但拒絕驗自己的糞便，在退房之際，還帶走了飯店花灑的關鍵物品，並向媒體投訴，同時撥打「12345」政務服務熱線反映此事，打算走上司法一途提告該家飯店。

DNA

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