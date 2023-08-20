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女足世界盃／頒獎台上激吻球員 西班牙足協主席被罵翻

中央社／雪梨20日即時報導

西班牙抱回世界盃女子足球賽金盃，但是西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯（Luis Rubiales）卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索（Jennifer Hermoso）的頭、親吻對方嘴唇。

西班牙以1：0擊敗英格蘭，首度贏得女足世界盃冠軍，但是這場勝利卻因賽後不久的這起風波而蒙塵。

艾爾莫索在Instagram直播中說：「我不喜歡這樣。」儘管她說這話時帶著笑臉。

西班牙皇家足球協會（RFEF）發言人告訴法新社：「那是即興慶祝，就這麼發生了，他們兩人是好友。」

西班牙皇家足球協會和國家代表隊教頭比爾達（Jorge Vilda）與本屆世足賽陣中球員的關係早已招人物議。

15位西班牙女足球員去年曾對比爾達的管理方式聯名抗議，其中包括數位頂尖球星。

盧比亞雷斯堅定支持比爾達，西班牙皇家足球協會因對15名抗議球員採取強硬立場而挨轟。

效力墨西哥巴楚卡（Pachuca）俱樂部的艾爾莫索在冠軍賽下半場獲罰球機會卻失手，所幸西班牙守住後衛卡孟納（Olga Carmona）上半場進球取得的領先優勢直到比賽結束。

艾爾莫索賽後情緒激動、流著淚地告訴西班牙電視台La 1：「我們按照自己希望的方式踢球，贏得了世界盃」。

西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方...
西班牙皇家足球協會主席盧比亞雷斯在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭、親吻對方嘴唇。（影片截圖）

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