女足世界盃／西班牙如何氣走英格蘭 首次奪冠？

西班牙女足國家代表隊獲得世界盃冠軍。(路透)

同樣是首度挺進世界盃 女子足球賽決賽的西班牙與英格蘭今天對決爭冠，西班牙隊長卡孟納上半場率先破門建功，西班牙就以1比0氣走英格蘭，締造歷史成為世界女足新科霸主。

此役西班牙自始即掌握控球優勢，雙方僵持到第29分鐘時，英格蘭在中場失球，西班牙發動快攻，後衛卡孟納（Olga Carmona）率先攻門破網，助球隊搶得領先優勢。

終場前20分鐘，英格蘭球員華爾希（Keira Walsh）被判手球犯規，西班牙獲判罰球，大有機會拉開比數，但負責操刀的艾爾莫索（Jennifer Hermoso）射出的球勁道不足，讓英格蘭門將厄普斯（Mary Earps）輕鬆救下。

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後來雙方雖都不乏攻勢，但始終欠缺臨門一腳，西班牙以1比0領先到終場，捧回冠軍金盃。

西班牙這屆世界盃共攻進19球，火力傲視各隊，控球率更高於大多數對手，依仗卓越的傳控球一路擊敗強敵。這由此役數據徹底顯現，西班牙全場射門13次，射正5次，優於英格蘭的射門8次和射正3次；西班牙的控球率達到58%，勝過英格蘭的42%。

西班牙在賽前就是獲看好的爭冠勁旅，雖然在小組賽意外以0比4慘敗給日本 ，但進入淘汰賽後連過瑞士、荷蘭和瑞典幾關，搶到爭冠機會，憑藉優秀傳球技巧和攻門火力，終於首度登上冠軍寶座。

這場比賽在澳洲 大城雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）舉行，吸引爆滿的7萬5000球迷觀戰。由澳洲和紐西蘭共同主辦的這屆女足世界盃有32隊參賽，規模為歷來最大，一個月來的62場比賽共吸引約200萬觀眾入場，平均每場可望超過3萬人，將刷新歷來紀錄。

法新社報導，英格蘭和西班牙女足隊分別排名世界第4和第6，兩隊都是首次挺進世界盃決賽，上次遭遇是在去年夏天的歐洲國家盃（European Championship）8強賽，當時英格蘭在延長賽以2比1獲勝晉級4強，最終贏得冠軍。

女足世界盃自1991年開始舉行以來，先前8屆只有美國、德國、日本和挪威4隊得過冠軍，這4隊今年都在4強賽前就遭到淘汰，其中尋求3連霸、隊史第5冠的美國更是在16強賽就出局。

廣獲看好有奪冠希望的英格蘭來勢洶洶，小組賽以3戰全勝晉級，16強賽遭奈及利亞攔路，兩隊以0比0僵持到最後，直到PK大戰英格蘭才勝出，隨後順利擊退哥倫比亞和地主澳洲，挺進決賽。

英格蘭球員在決賽落敗後相擁安慰。(路透)

英格蘭曾在1966年的男子世界盃得過一次冠軍，過去兩屆女足世界盃都止步4強，這次終於首度進入決賽，全國都期望女將們捧回冠軍盃。就連英國國王查爾斯（King Charles）也上社群媒體發文，祝福球隊為國家贏得暌違逾半世紀的世界盃冠軍，但最後仍美夢破滅。