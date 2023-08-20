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女足世界盃／西班牙如何氣走英格蘭 首次奪冠？

中央社雪梨20日綜合外電報導
西班牙女足國家代表隊獲得世界盃冠軍。(路透)
西班牙女足國家代表隊獲得世界盃冠軍。(路透)

同樣是首度挺進世界盃女子足球賽決賽的西班牙與英格蘭今天對決爭冠，西班牙隊長卡孟納上半場率先破門建功，西班牙就以1比0氣走英格蘭，締造歷史成為世界女足新科霸主。

此役西班牙自始即掌握控球優勢，雙方僵持到第29分鐘時，英格蘭在中場失球，西班牙發動快攻，後衛卡孟納（Olga Carmona）率先攻門破網，助球隊搶得領先優勢。

終場前20分鐘，英格蘭球員華爾希（Keira Walsh）被判手球犯規，西班牙獲判罰球，大有機會拉開比數，但負責操刀的艾爾莫索（Jennifer Hermoso）射出的球勁道不足，讓英格蘭門將厄普斯（Mary Earps）輕鬆救下。

影片來源：YouTube FOX Soccer

後來雙方雖都不乏攻勢，但始終欠缺臨門一腳，西班牙以1比0領先到終場，捧回冠軍金盃。

西班牙這屆世界盃共攻進19球，火力傲視各隊，控球率更高於大多數對手，依仗卓越的傳控球一路擊敗強敵。這由此役數據徹底顯現，西班牙全場射門13次，射正5次，優於英格蘭的射門8次和射正3次；西班牙的控球率達到58%，勝過英格蘭的42%。

西班牙在賽前就是獲看好的爭冠勁旅，雖然在小組賽意外以0比4慘敗給日本，但進入淘汰賽後連過瑞士、荷蘭和瑞典幾關，搶到爭冠機會，憑藉優秀傳球技巧和攻門火力，終於首度登上冠軍寶座。

這場比賽在澳洲大城雪梨的澳洲體育場（Stadium Australia）舉行，吸引爆滿的7萬5000球迷觀戰。由澳洲和紐西蘭共同主辦的這屆女足世界盃有32隊參賽，規模為歷來最大，一個月來的62場比賽共吸引約200萬觀眾入場，平均每場可望超過3萬人，將刷新歷來紀錄。

法新社報導，英格蘭和西班牙女足隊分別排名世界第4和第6，兩隊都是首次挺進世界盃決賽，上次遭遇是在去年夏天的歐洲國家盃（European Championship）8強賽，當時英格蘭在延長賽以2比1獲勝晉級4強，最終贏得冠軍。

女足世界盃自1991年開始舉行以來，先前8屆只有美國、德國、日本和挪威4隊得過冠軍，這4隊今年都在4強賽前就遭到淘汰，其中尋求3連霸、隊史第5冠的美國更是在16強賽就出局。

廣獲看好有奪冠希望的英格蘭來勢洶洶，小組賽以3戰全勝晉級，16強賽遭奈及利亞攔路，兩隊以0比0僵持到最後，直到PK大戰英格蘭才勝出，隨後順利擊退哥倫比亞和地主澳洲，挺進決賽。

英格蘭球員在決賽落敗後相擁安慰。(路透)
英格蘭球員在決賽落敗後相擁安慰。(路透)

英格蘭曾在1966年的男子世界盃得過一次冠軍，過去兩屆女足世界盃都止步4強，這次終於首度進入決賽，全國都期望女將們捧回冠軍盃。就連英國國王查爾斯（King Charles）也上社群媒體發文，祝福球隊為國家贏得暌違逾半世紀的世界盃冠軍，但最後仍美夢破滅。

這場比賽上半場曾因球迷衝入場內短暫中斷，這名球迷穿著有「解放烏克蘭」字樣的上衣，不久就被安全人員帶出場。

西班牙女足國家代表隊互灑地上的紙花慶祝勝利。(路透)
西班牙女足國家代表隊互灑地上的紙花慶祝勝利。(路透)

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