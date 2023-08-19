同門玩具不同命…「芭比」狂賣 「太空超人」電影難產

「太空超人」曾是孩童喜愛的卡通，真人版電影的籌拍卻幾經波折。（取材自IMDb）

「Barbie芭比 」掀起的賣座狂潮，帶動娛樂圈的玩具電影熱，各方已預期會有一堆其他玩具也要變成電影主角，推出芭比娃娃的美泰兒（Mattel）公司更是摩拳擦掌，想好好經營這塊。然而就算是同公司推出的玩具也有不一樣的命運，曾經以卡通節目形式受到歡迎的「太空 超人」（He-Man），真人版電影籌備10多年，從吳宇森、索尼 （Sony Pictures）到Netflix，都沒能順利落實。

在1980年代中期曾經在台也頗受兒童歡迎的卡通「太空超人」，之後還有相關姊妹篇「神力女超人」（She-Ra）（非DC漫畫的「神力女超人Wonder Woman」），據稱都是美泰兒為了賣玩具所推出，隨著孩童之間的人氣暴漲，一度是熱門搶手貨，順勢跳上大銀幕，拍成由動作明星杜夫朗格（Dolph Lundgren）、當年還沒演出「六人行」（Friends）的寇特妮考絲（Courteney Cox）等主演的電影「決勝時空戰區」（Masters of the Universe），然而杜夫造型與卡通差異明顯，情節風格過於兒戲、搞笑，口碑和票房都不佳，一直有粉絲希望能有一齣忠實還原卡通內容的電影版。

杜夫朗格在「決勝時空戰區」的造型與卡通原版有明顯不同。（取材自IMDb）

在21世紀初期，「太空超人」一度傳出吳宇森將要為電影版掌舵，拖了幾年沒下文。之後則轉由索尼影業在推動，還敲定「愛的過去進行式」諾亞森提尼奧主演，同樣不了了之。換Netflix接手後，各方原以為終於能夠正式啟動，不料他們反而先推出了新版本的「太空超人」動畫，真人版電影依舊碰壁，今年7月宣告他們雖已砸了3000萬元來進行這個案子但確定不拍了，美泰兒只能再找下一家感興趣的單位。

其實「Barbie芭比」一開始也不是那麼順利，也經過索尼籌拍、安海瑟薇（Anne Hathaway）主演，最後整個計畫搬家到華納（Warner Bros. Pictures）後又換女主角的波折，所幸結局是非常讓美泰兒開心的，他們也希望「太空超人」真人電影也有類似「Barbie芭比」的完美收場。

安海瑟薇是芭比娃娃真人電影原定的女主角。（路透資料照片）