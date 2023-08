羅莎琳·卡特 紙杯蛋糕慶96歲 史上第二長壽總統夫人

前總統卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭,今年7月剛度過77周年結婚紀念。羅莎琳18日歡度96歲生日,卡特則接受臨終關懷護。圖為卡特夫婦2021年7月慶祝結婚75周年。(美聯社)

1927年出生的前第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)18日與現年98歲的丈夫前總統卡特(Jimmy Carter)在喬治亞州 平原鎮的家中和家人共同慶祝她96歲生日;卡特中心(The Carter Center)指出,羅莎琳在慶生時,吃了紙杯蛋糕和花生醬冰淇淋,緬懷他們身為喬州 花生農的人生經歷。

卡特在2月開始接受臨終關懷護理,羅莎琳則在5月底被診斷出罹患失智 症。

羅莎琳·卡特是美國史上第二年長的總統配偶,1982年,前第一夫人貝絲·杜魯門 (Bess Truman)以97歲高齡去世;卡特則是最長壽的在世總統。

卡特中心是這對夫婦1980年競選連任失敗後在亞特蘭大成立的人權組織。自幼熱愛蝴蝶的羅莎琳,還在花園放飛蝴蝶,親友也在平原鎮附近公園放飛蝴蝶。平原鎮周邊社區居民則以致力推廣公共衛生工作和理念,來彰顯這位前第一夫人多年的努力。

羅莎琳自1970年代初卡特擔任喬州州長以來,就一直呼籲建立更全面的美國醫療保健體系,將心理健康視為整體健康關鍵組成部分,體認照護者對國家社會和經濟福祉的重要性。

羅莎琳卡特研究所(Rosalynn Carter Institute for Caregivers)所長奧爾森(Jennifer Olsen)表示,羅莎琳最令人欽佩的是,她「既能從政策需要來看待問題,又能想到住在隔街受苦的人」,在她持續推動下,多屆美國政府在衛生部門設立專責辦公室,為照護者提供權益,從照顧親人者角度分析各項公共政策。

隨著卡特夫婦健康狀況惡化,羅莎琳對護理的重視也已引起新關注。奧爾森指出,羅莎琳多年來一直這麼說:「世上只有四種人:曾是照顧者、現在是照顧者、即將成為照顧者和需要被照顧的人。」

卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭,今年7月剛度過77週年結婚紀念。