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羅莎琳·卡特 紙杯蛋糕慶96歲 史上第二長壽總統夫人

記者胡玉立／即時報導
前總統卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，今年7月剛度過77周年結婚紀念。羅莎琳18日歡度96歲生日，卡特則接受臨終關懷護。圖為卡特夫婦2021年7月慶祝結婚75周年。(美聯社)
前總統卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，今年7月剛度過77周年結婚紀念。羅莎琳18日歡度96歲生日，卡特則接受臨終關懷護。圖為卡特夫婦2021年7月慶祝結婚75周年。(美聯社)

1927年出生的前第一夫人羅莎琳·卡特(Rosalynn Carter)18日與現年98歲的丈夫前總統卡特(Jimmy Carter)在喬治亞州平原鎮的家中和家人共同慶祝她96歲生日；卡特中心(The Carter Center)指出，羅莎琳在慶生時，吃了紙杯蛋糕和花生醬冰淇淋，緬懷他們身為喬州花生農的人生經歷。

卡特在2月開始接受臨終關懷護理，羅莎琳則在5月底被診斷出罹患失智症。

羅莎琳·卡特是美國史上第二年長的總統配偶，1982年，前第一夫人貝絲·杜魯門 (Bess Truman)以97歲高齡去世；卡特則是最長壽的在世總統。

卡特中心是這對夫婦1980年競選連任失敗後在亞特蘭大成立的人權組織。自幼熱愛蝴蝶的羅莎琳，還在花園放飛蝴蝶，親友也在平原鎮附近公園放飛蝴蝶。平原鎮周邊社區居民則以致力推廣公共衛生工作和理念，來彰顯這位前第一夫人多年的努力。

羅莎琳自1970年代初卡特擔任喬州州長以來，就一直呼籲建立更全面的美國醫療保健體系，將心理健康視為整體健康關鍵組成部分，體認照護者對國家社會和經濟福祉的重要性。

羅莎琳卡特研究所(Rosalynn Carter Institute for Caregivers)所長奧爾森(Jennifer Olsen)表示，羅莎琳最令人欽佩的是，她「既能從政策需要來看待問題，又能想到住在隔街受苦的人」，在她持續推動下，多屆美國政府在衛生部門設立專責辦公室，為照護者提供權益，從照顧親人者角度分析各項公共政策。

隨著卡特夫婦健康狀況惡化，羅莎琳對護理的重視也已引起新關注。奧爾森指出，羅莎琳多年來一直這麼說：「世上只有四種人：曾是照顧者、現在是照顧者、即將成為照顧者和需要被照顧的人。」

卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，今年7月剛度過77週年結婚紀念。

前總統卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，今年7月剛度過77週年結婚紀念。羅莎琳1...
前總統卡特夫婦是婚姻維繫最久的第一家庭，今年7月剛度過77週年結婚紀念。羅莎琳18日歡度96歲生日，卡特則接受臨終關懷護。圖為卡特夫婦2019年10月參加公開活動。(美聯社) TITLE = Jimmy Carter Fall CAPTION = Former President Jimmy Carter and former first lady Rosalynn Carter answer questions during a news conference at a Habitat for Humanity project Monday, Oct. 7, 2019, in Nashville, Tenn. Jimmy Carter fell at home on S...【作者：美國聯合通訊社，日期：2019-10-08，數位典藏序號：20191008031243000】

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