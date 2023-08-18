群創處長偷吃引議論 科技業很亂？調查指最易「偷吃」的是這行業
群創光電一名已婚許姓處長自爆婚外情，還劈腿3名人妻，引發各界討論。之後也有從事科技業的網友在網上透露「科技業很亂」！而近日大陸媒體也報導，一名藥廠女業務指出，在北京工作五年多與超過百位客戶發生過性關係，直言是大陸醫藥業高層潛規則。
所以真的只有「科技業」很亂嗎？其實像這樣的「業界潛規則」，似乎並不特定在某種行業上，而是每個行業都可能有，只是程度及曝光的多寡而已。
英國《每日郵報》就曾報導，根據《thortful.com》 的研究調查，最容易「偷吃」的行業，第一名竟是警察。大家認為「很亂」的科技業工程師，反而在最不可能與同事調情的職業第9名。
最有可能與同事發生一夜情的職業
1、警察：44%
2、藝術家：38%
3 、IT工作者：33%
4 、天然氣/電力工人：32%
5、銀行家：32%
6、人力資源：29%
7、會計師：28%
8、商店工人：28%
9、休閒中心工作人員：27%
10、公共汽車或火車司機：25%
（調查資料來源：《thortful.com》）
最不可能與同事打鬧調情的職業
1、教師：10%
2、社會工作者：14%
3、科學家：15%
4、律師： 18%
5、護士/醫生：19%
6、房地產經紀人：21%
7、銷售人員：23%
8、公務員 ：23%
9、工程師：23%
10、慈善工作者：24%
（調查資料來源：《thortful.com》）
其實以現今社會一夜情的普遍性，或許不止在職場，可能是社會各場域。職場上多數工作者都是很競競業業在自己的工作崗位，爆出新聞的畢竟是少數。更要提醒大家，性行為還是要做好安全措施，以免意外懷孕或性病傳播。
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