群創處長偷吃引議論 科技業很亂？調查指最易「偷吃」的是這行業

最容易「偷吃」的行業是哪個？示意圖。(取材自ingimage)

群創光電一名已婚許姓處長自爆婚外情，還劈腿3名人妻，引發各界討論。之後也有從事科技業的網友在網上透露「科技業很亂」！而近日大陸媒體也報導，一名藥廠女業務指出，在北京 工作五年多與超過百位客戶發生過性關係，直言是大陸醫藥業高層潛規則。

所以真的只有「科技業」很亂嗎？其實像這樣的「業界潛規則」，似乎並不特定在某種行業上，而是每個行業都可能有，只是程度及曝光的多寡而已。

英國《每日郵報》就曾報導，根據《thortful.com》 的研究調查，最容易「偷吃」的行業，第一名竟是警察。大家認為「很亂」的科技業工程師，反而在最不可能與同事調情的職業第9名。

最有可能與同事發生一夜情的職業

1、警察：44%

2、藝術家：38%

3 、IT工作者：33%

4 、天然氣 /電力工人：32%

5、銀行家：32%

6、人力資源：29%

7、會計師：28%

8、商店工人：28%

9、休閒中心工作人員：27%

10、公共汽車或火車司機：25%

（調查資料來源：《thortful.com》）

最不可能與同事打鬧調情的職業

1、教師：10%

2、社會工作者：14%

3、科學家：15%

4、律師： 18%

5、護士/醫生：19%

6、房地產 經紀人：21%

7、銷售人員：23%

8、公務員 ：23%

9、工程師：23%

10、慈善工作者：24%

（調查資料來源：《thortful.com》）

其實以現今社會一夜情的普遍性，或許不止在職場，可能是社會各場域。職場上多數工作者都是很競競業業在自己的工作崗位，爆出新聞的畢竟是少數。更要提醒大家，性行為還是要做好安全措施，以免意外懷孕或性病傳播。