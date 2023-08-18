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現代鬼月10大禁忌 別開好兄弟玩笑 搬家、動手術前要注意

聯合新聞網／即時報導
每年農曆7月又稱為鬼月，而農曆7月1日是傳統民俗「鬼門開」的日子。 （示意圖／ingimage）
每年農曆7月又稱為鬼月，而農曆7月1日是傳統民俗「鬼門開」的日子。 （示意圖／ingimage）

鬼門開，有哪些禁忌一定要知道呢？命理老師菲菲列出現代鬼月的十大禁忌，強調內心保持「寧可信其有、不可信其無」的心念，對待所有生靈存有敬畏之心，皆可喜樂平安。

現代鬼月十大禁忌包含：

一、買車／買房／動工動土

二、夜遊，路邊撿拾不屬於自己的東西

三、開好兄弟玩笑、辱罵

四、夜晚拍照、室內打傘

五、半夜吹口哨、胡亂糟蹋祭品

六、半夜呼喚本名、拍他人肩膀嚇人

七、半夜曬衣服

八、動手術／探病／弔唁

九、郊外戲水、遊玩（山邊／海邊／河邊）

十、孕婦與3歲內孩童避免出入普度法會

另外，菲菲也列出6個常收到的網友提問：

Q：可以搬家嗎？

A：可先在農曆7月前擇吉日，搬一些個人物品，像是床單、電鍋等進入新家，象徵入宅，但若真的無法避開搬家，可先前往常去的廟宇求神尊保佑喬遷順利、百事無忌，另再求符令（平安符）帶在身上護持，並擇吉日搬入，入宅後，可祭拜地基主，祈請地基主護祐全家平安，再於農曆7月後，擇吉日淨化家宅即可。

Q：可租屋嗎？

A：看屋前，可先前往常去的廟宇求神尊保佑，協助指引吉屋良宅、百事無忌，另再求符令（平安符）帶在身上護持保佑。

Q：可看車、看屋嗎？

A：只需避開交屋、交車、動工儀式即可。

Q：可去醫院治療、檢查、開刀嗎？

A：優先遵照醫生醫囑。若需要開刀也可至常去廟宇祈求神尊保佑平安順利，開刀日期盡量避開沖生肖日即可，緊急開刀治療除外。

Q：可探病、弔喪嗎？

A：若内心擔憂，可先至常去廟宇祈求神尊保佑平安護體，並求符令（平安符）帶在身上護持。凡事内心保持尊重心態，不刻意挑釁與焦慮，一切皆可順利平安。

Q：可唸抄經文書嗎？

A：不論何種心咒經文，皆是佛菩薩自然流露出的語言，當持誦者的心念集中時，就會得到佛菩薩的加持和相應，而感召不可思議的力量。只要心正，磁場就是正能量，皆不會產生卡陰、招陰之事。

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