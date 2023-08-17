新罕布夏60歲男報案「松鼠鑽進菊花撕咬」救護員目擊：畫面超地獄

新罕布夏郡卡洛爾縣的城市Moultonborough一名60歲的退休郵差弗蘭克佛特某天下午自行撥打119求救，聲稱在家摔倒跌坐在寵物松鼠Slimy身上，松鼠就鑽進他的下體。示意圖。（取材自pixabay）

美國新罕布夏郡卡洛爾縣的城市Moultonborough一名60歲的退休 郵差弗蘭克佛特（Ray Frankfurt）某天下午自行撥打119求救，聲稱在家摔倒跌坐在寵物松鼠Slimy身上，松鼠就鑽進他的下體，讓他感到相當不舒服。

接聽的工作人員原以為是青少年的惡作劇電話，雖然半信半疑還是派了救護車到報案者提供的地址，救護人員到場後證實弗蘭克佛特所言不假，他裸體躺在浴室中，一隻有著蓬鬆紅色大尾巴的松鼠從他的肛門突出。

弗蘭克佛特躺在地上因為疼痛不斷尖叫，而Slimy還活著，持續在他的體內撕咬和搔抓，救護人員看到眼前的場面形容：「這人感覺就像活在地獄一樣」。

弗蘭克佛特被緊急送醫救治，外科醫師花了2小時手術將松鼠取出，弗蘭克佛特有嚴重的內出血，所幸術後情況穩定下來，然而可憐的松鼠沒度過此劫不幸死亡。

雖然弗蘭克佛特的經歷看起來很離奇，在美國每年有超過5000件異物卡入肛門的事件，平均有19件異物是小動物，多半是魚，也有蛇、老鼠等小型囓齒類。根據統計，弗蘭克佛特是2007年以來第一個松鼠卡在屁股裡的美國人，他事後拒絕評論及任何採訪。