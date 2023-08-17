FBI曝手機「8大徵兆」被詐騙中 App恐害你存款噴光

FBI日前發出警告，犯罪集團會透過Beta版的APP植入惡意程式侵入手機，利用詐騙方式讓你的銀行帳戶不知不覺被提領光光。（示意圖／ingimage）

守護密碼還不夠，可能還會從App 下手偷走你的存款？FBI 日前發出警告，犯罪集團會透過Beta版的App植入惡意程式侵入手機 ，利用詐騙方式讓你的銀行帳戶不知不覺被提領光光，列出8點注意事項要民眾看仔細。

FBI日前表示，詐騙集團 會利用Beta版App不會受到平台審查的機制，包裝成約會、交友App，誘騙用戶下載已遭植入惡意代碼的Beta版App，假藉加密貨幣投資名義，要求輸入個人資料、銀行帳戶資訊，再讓你親自轉帳，但都轉交至詐騙集團手裡，銀行帳戶存款也一點一滴消失。因此FBI提出8點危險徵兆要民眾注意。

★8點手機「危險徵兆」看過來

1.安裝App後，耗電量比平時消耗更快

2.效能明顯變慢

3.突然被安裝不知名的App

4.不斷有彈出式廣告出現

5.該App下載量多，但在App下載介面卻看不到或0評價

6.App莫名要求與功能無關的權限

7.App介紹資訊模糊，或是語法錯誤

8.出現很像系統警告或是廣告的彈出視窗

FBI建議，下載App前最好先觀看該App的評價，若下載量多卻未有任何評價，幾乎肯定「有詐」，也不要相信類似「帳號即將關閉」或「立即行動」的急迫性字眼，另外，若收到Mail，也不要在信件中隨意點選連結、不要透露個人資訊，最重要的是，手機系統應定期更新，避免駭客入侵。