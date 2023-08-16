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查克柏格vs.馬斯克 擁51萬粉絲格鬥評論家為台發聲挺他

中央社／洛杉磯15日電
特斯拉創辦人馬斯克(右)14日推文表示，將前往Meta創辦人查克柏格(左)家中進行一場格鬥練習。兩人到底打不打，讓人霧裡看花。(美聯社)
特斯拉創辦人馬斯克(右)14日推文表示，將前往Meta創辦人查克柏格(左)家中進行一場格鬥練習。兩人到底打不打，讓人霧裡看花。(美聯社)

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）向臉書創辦人查克柏格（Mark Zuckerberg）下戰帖，邀打格鬥；知名格鬥評論家Lawrence Kenshin近日表態站邊查克柏格，為台灣發聲，批評馬斯克向威權政府低頭。

在影音網站Youtube擁有51萬追隨者的格鬥評論家Lawrence Kenshin從2013年創立頻道，推出分析泰拳、格鬥、自由搏擊等打擊技巧的影片，在圈內享有名氣，但少有人知道他有台裔背景，父母來自台灣，中文名叫王國瑞。

Lawrence Kenshin網站上，許多格鬥界的傳奇人物現身說法，推崇他的分析，「無論初學者或專家都能從他的影片中學到新東西」。擁有千萬Podcast聽眾的美國網紅喬羅根（Joe Rogan）也曾在節目上推薦他的頻道。

Lawrence Kenshin最新一則影片，針對電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克邀請臉書創辦人查克柏格進行格鬥賽發表評論，這場對決將是「有史以來最受注目的格鬥」。

Lawrence Kenshin指出，兩人身型差距很大，馬斯克的體重比查克柏格重了70磅（約31公斤），查克柏格面臨的是一場身型差距很大的比賽， 有如對上巨人。

影片回顧格鬥史上經典戰役之一，身型較小的戴維（Nokweed Davy）對上有如巨人的拉班納（Jerome LeBanner）。結果戴維報冷門扳倒拉班納。

Lawrence Kenshin表態支持查克柏格，認為查克柏格可以像戴維一樣扳倒巨人，擊敗體重差距30公斤以上的馬斯克。他接著在影片中批評馬斯克向威權政府低頭、利用推特鼓吹撕裂對立以及過於自我中心。

Lawrence Kenshin批評馬斯克欺負弱小國家，例如他以避免第三次世界大戰為由，限制烏克蘭使用星鏈網路（Starlink）；在媒體上談台海情勢時，曾說掌控台灣是中國既有政策，外界要認真看待。

Lawrence Kenshin批評馬斯克「站在歷史錯誤的一邊」。他為台灣發聲說：「台灣是地球上最熱愛民主、自由與和平的國家之一。」向馬斯克發出質疑「你之前為自由奮鬥的精神到哪裡去了？」

Lawrence Kenshin引用已故美國總統老羅斯福的名言「不惜一切代價追求和平將摧毀美國」。這句話強調，追求和平的過程中，不應該犧牲重要的原則、價值觀與自主性。雖然和平是重要的目標，但為了達成和平而不斷妥協，也會威脅國家的長遠穩定與繁榮。

Lawrence Kenshin呼籲馬斯克，如果真的關心自由，就應該把事業撤出不支持自由的威權國家。他並提醒馬斯克，在特斯拉的電動車中，大部分的先進晶片都是來自台灣。

馬斯克 查克柏格 特斯拉

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