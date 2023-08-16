依賴AirTag找失竊愛車 「聰明賊」用1招讓車主白做工

竊賊發現車上的AirTag決定「偷天換日」讓車主白忙一場。（圖／ingimage）

許多民眾購買蘋果 （Apple ）藍牙追蹤器AirTag 希望可以追蹤自己重要的物品，避免遺失或遭竊，但近日美國卻有民眾反而被AirTag迷惑，反而浪費更多時間追尋錯誤的車輛。聰明的偷車賊在車上發現AirTag後，立刻將它放到別台車上，讓車主 開始循著別台車尋找，車主到最後真的找不到自家車輛後，才決定報警處理。

AirTag主要用來掛在錢包等貴重物品上，避免物品遺失。過去也有許多網友透過AirTag尋回各類物品的案例，如在美國的一對夫妻找回經查失竊的盆栽、一位美國魔術師和一位美國女子都用AirTag找回自己的行李箱等。

但這次的失主就沒上述案例這麼幸運，根據外媒「PhoneArena」報導，一名溫哥華的車主將AirTag放在車上，以避免愛車失竊。而車子在某天真的意外失竊時，他決定「自己辦理」這個失竊案，透過iPhone 定位 車輛位置。

事發當下，他發現車輛在市中心的車陣中，而隔天，他發現車輛在一家酒莊中，因此他決定趁現在出擊，沒想到卻完全沒找到車輛。原來是因為竊賊早就發現偷來的車子裡放了AirTag，因此決定將AirTag裝到別台車上，讓車主自以為追蹤到正確的定位。因此車主最後決定報警，終於安全地找到自己失竊的汽車，而車體也幸運的只有輕微受損。