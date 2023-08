柏克萊加大腦科學實驗取得重大突破,成功運用腦波數據還原搖滾樂團平克佛洛伊德的經典歌曲。圖可見原曲和還原音況的聲譜圖十分相似。(取材自柏克萊加大校報Berkley News)

彭博資訊報導,一項腦科學實驗取得重大突破,成功運用腦波數據還原搖滾樂團平克佛洛伊德 (Pink Floyd)的經典歌曲,未來有望開發讀腦裝置,造福失語患者更自然地發聲。

柏克萊加大 (University of California, Berkeley)先前針對29名受測者進行實驗,在患者接受腦手術的同時播放平克佛洛伊德的「Another Brick in the Wall, Part 1」,並記錄過程中腦部活動,後續運用腦波數據成功還原完整歌曲。

儘管還原成品不如原曲精緻,但仍可以辨別。

利用大腦活動模式還原錯綜複雜的音樂元素,大幅促進失語領域的治療技術,可望造福中風 或腦損傷患者恢復交流能力,並且聽起來更自然而不像機器人。