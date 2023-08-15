德州女遭前男友散布私密照、還轉寄親友 獲賠天價12億

德州女子遭到前男友散布私密照和監控等，判賠12億美元。圖為示意圖。（記者林澔一／攝影）

德州 一名女子在起訴前男友，指控他透過虛假網路帳號向其親友和同事發送私密照片後，上周獲賠償12億美元。

紐約時報報導，根據法庭文件，美國德州女子DL於2022年對前男友傑克森（Marques Jamal Jackson）提告，稱兩人2021年分手後，傑克森透過「復仇式色情（Revenge Porn）」，意即未經他人同意，任意散布性私密影像，對她進行精神虐待和性虐待。

DL與傑克森在2016年開始交往，於2020年初在芝加哥同居，並於2021年正式分手，此後傑克森變成恐怖情人，仍持續糾纏DL，並想要摧毀她的人生。傑克森先是將交往期間她拍給他看的私密照放到社群網路和色情網站上，並將照片彙整到資料夾中上傳到雲端，甚至創建假的社群媒體 帳號和電郵帳號，再將照片分享給她的親朋好友。在假的社群媒體頁面上，傑克森標記了DL的老闆和私人健身房帳號。

此外，傑克森還使用DL的個人銀行帳號支付房租、用偽裝號碼打電話和發簡訊騷擾她，並告訴她的信貸員她提交了欺詐性貸款申請，甚至能登入她母親家中的攝影機，監視她的一舉一動。

法庭文件引用傑克森於2022年3月發給DL的電郵中表示，「妳餘生都會試著要把網路上那些照片刪掉，然後失敗。妳遇到的每個人都會得知妳的故事，然後去找妳的照片。祝妳狩獵愉快。」

BBC報導，DL的委任律師指控，傑克森的行為是為了對她施以精神虐待、家暴和性虐待。庭審當天被告沒有出庭，由辯護律師代為出面，休斯頓陪審團裁定他必須賠償DL過去和未來將承受的痛苦，金額是2億美元（約新台幣63.8億元），另還須賠償10億美元，總計12億美元。

過去也曾有過報復式色情加害者遭判賠高額賠償的案例，2018年，加州 一名女子因照片被前男友上傳到色情網站，獲法院判決前男友須賠償680萬美。