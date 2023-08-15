電影「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父反駁 還扯上布蘭妮

「攻其不備」叫好叫座，故事的主角本尊現在卻怒告養父母撒謊騙人。(取材自IMDb)

好萊塢電影「攻其不備」（The Blind Side）不僅是票房大片，更讓影星珊卓．布拉克贏得奧斯卡最佳女主角獎，但原著主角之一的前國家美式足球 聯盟（NFL ）球員麥可．奧爾（Michael Oher）現在宣稱西恩跟莉莉安．杜希夫婦（Sean and Leigh Anne Tuohy）騙了她，西恩跟兒子則在14日分頭受訪時提出反駁，稱他的指控「侮辱」與傷感情。

紐約郵報報導，今年37歲的奧爾在田納西州 薛爾比郡（Shelby County, Tenn.）法庭提告，聲稱他最近才得知自己並未被西恩跟莉莉安．杜希正式收養，反而是被騙接受監護（conservatorship），讓杜希一家從關於他人生的電影大賺數百萬美元版稅。西恩則告訴「曼菲斯日報」（Daily Memphian），奧爾的指控已經「摧毀了」這個家。

西恩表示，擬定監護是要確保奧爾有資格在密西西比大學打美式足球。因為他是密大的助推人（booster），如果奧爾不是他家一員，卻把他送去密大打球的話，美國國家大學體育協會（NCAA）那邊可能會有潛在的問題，「我讓麥可坐下，告訴他，如果你正準備要去密大，或者甚至考慮密大，我們認為你必須是這個家的一分子，這樣將合法做到」。

麥可奧爾控告養父母一家侵佔他應得的利益，且他們也並不是真的養父母。（美聯社）

西恩指出，他們聯繫了律師，而律師告訴他們，超過18歲就不可以收養，他們唯一能做的事情就是進行監護，「我們非常關注把事情辦得光明磊落（on the up-and-up），以至於我們確保生母出庭」。

西恩也否認了他們一家靠著電影獲得了可觀利潤的想法，「我們沒有從電影賺到任何錢，好吧，路易斯（Michael Lewis，電影取材的原著作者）把自己的那一分給了我們一半。包括麥可在內，家裡的每個人都拿到了同等的分額，每個人大約是14000美元」。

根據報導，西恩以2億美元賣掉了自己的快餐特許經營事業，把他會想要從奧爾身上賺錢的想法認為是公然侮辱，「我要說，人們會認為我想要從任何一個孩子身上賺錢，這讓我很難受」。他說，在奧爾的整個NFL職業生涯裡，一家人大多數時間跟他保持了密切關係，卻也注意到約一年半前建立的距離，「毫無疑問，這個指控是在侮辱。不過，你看，這是個瘋狂的世界，你必須活在其中，這顯然讓大家都心煩意亂」。

西恩（左）與莉安圖伊對於養子的控訴感到心痛。（美聯社）

西恩的兒子小西恩（Sean Tuohy Jr）也在接受Barstool Radio電台專訪時說了他的故事，同樣對奧爾關於監護的說法提出質疑，聲稱「我今天瀏覽了我家群組的簡訊，看看已經說過了些什麼。像是2020年或2021年的時候，有一些簡訊是說，如果你們給我這麼多，那我不會把事情公開」。

小西恩還表示，「我覺得大家在去年因為布蘭妮（Britney Spears）學到了監護，所以或許就是這種情況」。